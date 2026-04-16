Section Manager Quality & Management Systems, Gävle Bruk
Vill du kombinera ledarskap över en grupp kvalificerade medarbetare med ansvaret att leda och utveckla vårt arbete med ledningssystem och systematiska förbättringar? Vi söker nu dig som vill bidra till att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft genom införande och utveckling av vårt systematiska förbättringsarbete.
Som Section Manager Quality & Management Systems på produktionsanläggningen i Gävle har du ett helhetsansvar för sektionen med betoning på ständiga förbättringar och ledningssystem. Du leder ett team på fyra medarbetare som arbetar som kvalitetsingenjörer och verksamhetsutvecklare. Du har ett nära samarbete med produktionsorganisationen och ingår i avdelningens ledningsgrupp.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Övergripande ansvar för brukets ledningssystem (Billerud Gävle är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 5001, 45001 samt FSSC 22000).
Ansvara för införande av vårt systematiska förbättringsarbete Billerud Production System vid Gävle Bruk.
Personalansvar där du säkerställer att teamet fortsatt trivs, utvecklas och arbetar säkert.
Ansvara för övergripande kvalitetsfrågor och kvalitetsuppföljning.
Stötta bruket i arbetet med verksamhetsplanering.
Varför oss?
Vi sätter Safety First! Hos oss på Billerud ansvarar vi alla för att bidra till en säker arbetsmiljö.
En nyckelroll i verksamheten med stort mandat och nära samarbete med ledning.
Leda ett kompetent och engagerat team.
Bidra till en långsiktigt hållbar förbättring av våra ledningssystem och produktkvalitet.
Goda utvecklingsmöjligheter långsiktigt inom Billerud.
Prestationsbaserad bonus, tjänstepension och en rad olika förmåner enligt företagets policy. Publiceringsdatum2026-04-16Kvalifikationer
Akademisk examen inom teknik, gärna civilingenjör.
Erfarenhet av ledarskap med intresse för att utveckla andra, detta från tidigare roll som exempelvis chef, förbättringsledare, projektledare, ingenjör eller liknande.
Erfarenhet av att driva strukturerat förbättringsarbete i komplex verksamhet.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från pappers-, process eller livsmedelsindustrin.
Kunskap i livsmedelssäkerhet och/eller produktsäkerhet.
Erfarenhet av arbete med Caneas plattform.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid din personlighet. Vi söker dig som är strukturerad och proaktiv i ditt arbetssätt och driver processer med tydligt fokus och energi. Du är initiativtagande och vågar utmana invanda arbetssätt. Som ledare bygger du förtroende, verkar för goda samarbeten och ger andra utrymme att bidra.
Våra värderingar är viktiga för oss och vi tror att du som söker känner igen dig i våra värdeord: Värna om varandra och vi håller det vi lovar.
Kontakta oss
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Helena Bergmark, Director Quality and Sustainability på helena.bergmark@billerud.com
.
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Alice Brinkhagen, HR-Generalist, på alice.brinkhagen@billerud.com
.
Ansökningsinformation
Välkommen med din ansökan senast den 10e maj. Urval kan ske löpande i denna process.
Billerud är en jämställd arbetsgivare. Vi omfamnar mångfald och är engagerade i att skapa en inkluderande miljö för alla anställda och kandidater.
Vår rekryteringsprocess innehåller intervjuer, rekryteringstester, referenstagning samt alkohol- och drogtest. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Billerud Skog & Industri AB
(org.nr 556023-8338)
Korsnäsvägen 181 (visa karta
)
801 81 GÄVLE Jobbnummer
9859250