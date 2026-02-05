Second Line IT-tekniker till Saab
2026-02-05
Ingress
Är du en serviceinriktad IT-tekniker som trivs nära verksamheten och gillar att lösa komplexa ärenden? Publiceringsdatum2026-02-05Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som till 2026-12-31. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Saab. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget. Om företaget
Saab är ett högteknologiskt försvars- och säkerhetsföretag som utvecklar världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Bolaget har en viktig roll i Sveriges totalförsvar och finns representerat på alla kontinenter, med fokus på att skapa trygga samhällen genom innovativ teknik och långsiktiga lösningar.
Till kontoret i Solna söker Saab nu en IT-tekniker till Second Line-supporten. Du blir del av ett kompetent supportteam där samarbete, kunskapsdelning och hög servicenivå står i centrum. Här får du arbeta i en komplex IT-miljö med många kontaktytor inom organisationen. Dina arbetsuppgifter
Som Second Line IT-tekniker arbetar du nära användarna och tar emot ärenden som kräver fördjupad teknisk felsökning och analys. Du kommer främst att stödja användare via Teams och telefon samt genom ärenden som inkommer via företagets ärendehanteringssystem ServiceNow.
I din vardag arbetar du med systematisk felsökning i en Microsoft-baserad miljö och hanterar bland annat konton och behörigheter i Active Directory. Du har en bred teknisk kontaktyta mot infrastruktur, servrar, nätverk, SCCM och databaser på grundläggande nivå, och samarbetar med andra tekniker och funktioner när ärenden behöver eskaleras.
Rollen innebär både självständigt arbete och nära samarbete i teamet av supporttekniker i Solna. Du ansvarar för att driva dina ärenden framåt, säkerställa god dokumentation samt bidra till ett högt service- och kvalitetsfokus. En viktig del av rollen är också att identifiera återkommande problem och komma med förbättringsförslag kring arbetssätt och processer.
Sammanfattningsvis kommer du bland annat att:
Hantera och lösa mer komplexa ärenden inom Second Line-support
Stödja användare via Teams, telefon och ärendehanteringssystem (ServiceNow)
Utföra systematisk felsökning i Microsoftmiljö och Active Directory
Arbeta brett mot infrastruktur, servrar, nätverk, SCCM och databaser på grundläggande nivå
Dokumentera ärenden och bidra med förbättringsförslag och processförbättringar
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Minst 2 års erfarenhet av slutanvändarsupport (gärna Second Line eller liknande roll)
Erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem
God vana av felsökning i Microsoftmiljö
Erfarenhet av arbete med Active Directory
Grundläggande kunskap inom infrastruktur, servrar, nätverk, SCCM och databaser
Förståelse för ITIL och strukturerat arbetssätt kring incident- och ärendehantering
Erfarenhet av att dokumentera ärenden och lösningar
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av att arbeta i en större koncern med komplexa IT-miljöer
Erfarenhet av ServiceNow eller liknande ärendehanteringssystem
Erfarenhet av Second Line-support inom liknande bransch eller verksamhet
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har ett tydligt supporthjärta och trivs med att arbeta nära användare. Du är serviceinriktad, affärsmässig och proaktiv - du strävar efter att ligga steget före och fånga upp potentiella problem innan de uppstår.
Du är självgående, tar ansvar för dina ärenden och driver ditt arbete framåt, samtidigt som du är en prestigelös lagspelare som gärna delar med dig av kunskap till dina kollegor. Du har lätt för att kommunicera, är social, utåtriktad och lyhörd, och tycker om att bygga upp ett brett kontaktnät inom organisationen.
Vidare har du ett förbättringsorienterat arbetssätt där du gärna kommer med idéer kring processförbättringar och effektivare arbetssätt inom supporten.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Solna Lön: Mellan 27 000 - 33 000 kr
