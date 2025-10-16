SDR Sales Development Representative
2025-10-16
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.
Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?
Vi söker nu för vår kunds räkning Sales Development Representative
Bolaget lanserades i Sverige 2018 och har sedan dess expanderat rejält. Deras produkt är en revolutionerande plattform som gör det enkelt att producera och redigera videos samt ger sina kunder tillgång till unik innehållsdata och analys. Här blir du en del av ett av Sveriges snabbast växande SaaS företag och hjälper tusentals marknadsförare och kommunikatörer att berätta bättre historier. Deras kunder ökar i snitt sin produktivitet med över 70% under de första månader de använder produkten.
Om rollen
Här skapar du nya affärsmöjligheter genom riktade insatser! Du skapar nya försäljningsmöjligheter, både genom att ta hand om allt det inkommande intresse som finns för produkten men framförallt genom att bearbeta nya kunder och marknader. Du kommer att arbeta med att utveckla kontakter till kvalificerade säljmöjligheter och i nära samarbete med Client Managers se till att försäljningsmålen uppnås!
Ansvarsområden
• Kontakta, följa upp, skapa intresse hos och boka möten med inkommande förfrågningar.
• Arbeta med riktade säljinsatser för att boka möten med potentiella framtida kunder.
• Genomföra möten, demonstrera produkten och stänga affärer.
• Arbeta med att kontinuerligt utveckla och förbättra processer för affärsmöjligheter.
Vi söker dig som...
• är orädd, har ett mycket starkt eget driv och hög ambition att utvecklas inom försäljning. Du ska ha ambitionen att växa tillsammans med bolaget och viljan att lyckas tillsammans. Vinnarskalle är ett måste, såklart ett skarpt affärssinne samt en störtskön personlighet och vara en härlig och positiv kollega.
Du ska ha tidigare erfarenhet av SAAS-försäljning (Software As A Serrvice) med goda resultat. Du ska ha förmågan att förstå vad som särskiljer en verklig försäljningsmöjlighet! Du ska vara ambitiös och resultatinriktad, ha starka kommunikationsegenskaper. Vi ser gärna att du har högskole- eller universitetsexamen. Självklart ska du tala och skriva flytande svenska och engelska.
Bolaget erbjuder
Här kan du förvänta dig en trygg och tillåtande miljö som är både utmanande och ambitiös. Bolaget växer oerhört snabbt och ger därför alla medarbetare mycket eget ansvar från första dagen. De sätter höga mål, men ser också till att var och en har rätt stöd för att kunna nå dem. I och med att de växer så snabbt finns närmast ändlösa möjligheter till utveckling i organisationen. Du kommer att jobba i ett härligt team, och med generösa villkor. Du kommer att arbeta med bas på deras huvudkontor på Södermalm i Stockholm.
Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande! Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev via work@talentpartner.se
Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på www.talentpartner.se
