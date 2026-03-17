Scrum Master till Identitet och åtkomst
Göteborgs kommun
2026-03-17
Publiceringsdatum2026-03-17
Över 60 000 medarbetare och elever behöver varje dag säker och smidig åtkomst till stadens IT-miljö.
Det är ingen liten uppgift, och den börjar med rätt identitets- och åtkomstlösningar. Som Scrum Master inom Identitet och åtkomst kliver du in i hjärtat av Göteborgs Stads digitala infrastruktur. Du blir en nyckelperson i flera team som ansvarar för de lösningar som gör det möjligt för hela staden att fungera - från identitetshantering och åtkomstkontroll till kontohantering och säker inloggning. Verksamhetsområdet ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av stadens centrala IT-miljö. Här arbetar vi med frågor där säkerhet och användarupplevelse måste gå hand i hand - och där ditt bidrag märks på riktigt.Dina arbetsuppgifter
- Facilitera agila aktiviteter och vara lyhörd för teamens behov i det agila arbetet och arbetssätten.
- Identifiera och undanröja hinder för teamets leveranskapacitet, både interna och externa.
- Bidra till och följa upp leveransplaner, i nära dialog med Produktägare och Förvaltningsledare.
- Samverka med andra roller såsom Produktägare, Service Delivery Manager, Förvaltningsledare och Enhetschef för att säkerställa resurstillgång, efterlevnad och koppling till enhets/verksamhetsmål.
- Driva teamutveckling och lärande, inklusive agilt mentorskap och stöd vid nya arbetssätt.
- Följa upp kvalitet och flöde i arbetet, t.ex. genom att visualisera lead time, velocity och WIP.
- Bygga/vidareutveckla högpresterande team.
Du kommer att få befattningen utvecklingsledare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning på högskolenivå inom IT-området eller likvärdig kompetens förvärvad på annat sätt.
Du har flera års erfarenhet som Scrum Master, som Agil ledare, Agil coach eller från liknande roll inom IT-tjänster eller mjukvaruutveckling. Du har erfarenhet av att driva förändringar och teamutveckling. Du har dessutom erfarenhet av ett eller flera av nedanstående områden:
- Erfarenhet av verktyg kopplat till mjukvaruutveckling, tjänsteutveckling, drift och förvaltning.
- Förståelse för IT-infrastruktur, systemutveckling och tekniska koncept.
- Agila utvecklingsmetoder (Scrum, kanban, devops och liknande)
Meriterande är om du ha erfarenhet av nedanstående områden:
- Identitet och åtkomstplattformar
- Praktisk erfarenhet av OpenShift/Kubernetes GitOps/CI/CD, Azure DevOps eller Jira.
- Informationssäkerhet och regelefterlevnad: GDPR, NIS2-förståelse.
Du är beslutsam och handlingskraftig med fokus på resultat - du slutför det du påbörjar och tar ägarskap över hela kedjan inom dina ansvarsområden. Du är noggrann, lyhörd och delar gärna med dig av din kompetens. Du ser dokumentation som en naturlig del av arbetet.
Rollen innebär många kontaktytor och du är skicklig på att kommunicera med både tekniska och icke-tekniska intressenter. Du kan diskutera tekniska lösningar och begränsningar med utvecklingsteamet lika naturligt som du presenterar och förhandlar med verksamheten.
Du är observant, trivs med att förbättra och utveckla, och har förmågan att kombinera komplexitet med enkelhet - alltid med kundens nytta i fokus.
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Mer information: http://www.goteborg.se/intraservice
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer, där du är med och bidrar till samhällsnytta för stadens verksamheter och i förlängningen för medborgarna. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
