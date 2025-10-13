Scrum Master till avancerade marina system
2025-10-13
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
Vill du kombinera teknik, ledarskap och struktur i en roll
som gör verklig skillnad? Vi söker nu en Scrum Master till ett spännande
uppdrag inom försvarsindustrin - där du får arbeta med avancerad
mjukvaruutveckling och vara en nyckelperson i utvecklingen av framtidens marina
ledningssystem.
Om kundföretaget
Vår kund är ett högteknologiskt företag inom försvars- och
säkerhetsindustrin som utvecklar komplexa systemlösningar för både civila och
militära applikationer. Hos dem arbetar du i en innovativ miljö med fokus på
kvalitet, samarbete och teknik i världsklass.

Om tjänsten
Som Scrum Master blir du en del av ett erfaret mjukvaruteam
som utvecklar 9LV CMS - ett avancerat marint ledningssystem som används på
fartyg över hela världen.
Du coachar teamet i det agila arbetssättet och leder
aktiviteter som daily scrums, sprintplanering, kvartalsplanering, reviews och
retrospektiv. Rollen innebär att skapa goda förutsättningar för teamet att
leverera högkvalitativa resultat, samtidigt som du samarbetar nära utvecklare,
systemingenjörer och projektledare.
Du deltar även i tekniska diskussioner och bidrar till att
driva projektet framåt. Detta är en roll för dig som trivs i en teknisk miljö
och vill kombinera din erfarenhet av utveckling med ett större ansvar för
planering och teamledning.
Skallkrav
2-3
års erfarenhet av mjukvaruutveckling, gärna inom realtidskritiska system
Förståelse
för algoritmer och matematik
Svenskt
medborgarskap (tjänsten är säkerhetsklassad)
Goda
kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
Meriterande kravErfarenheter
av Ada
Tidigare
erfarenhet som Scrum Master eller annan ledande roll inom
mjukvaruutvecklingErfarenheter
från försvars-, flyg- eller säkerhetsindustrinErfarenheter
av agila metoder och verktyg som Jira eller liknande
Om oss på Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering.
Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa
människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att
rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i
Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara
anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli
anställd direkt hos Saab. Övrig information
Ort: Järfälla
Uppdrag: TIllsvidare, konsult via Framtiden under inledande period
Startdatum: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Urval: Sker löpande
Rekryteringsprocess
Telefonintervju
med Framtiden
Intervju
med Framtiden
Intervju
hos kund Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Framtiden AB Kontakt
Kontakt
Mathilda Boethius mathilda@framtiden.com
9554778