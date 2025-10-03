Scrum Master
Saab AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2025-10-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
I denna tjänst kommer du att arbeta som Scrum Master med ett eller flera team inom mjukvaruutveckling. Du blir en del av en miljö där vi värdesätter samarbete, lärande och ständig förbättring. Just nu genomför vi en översyn av våra arbetssätt, där du får en viktig roll i att både stötta teamen i det dagliga och bidra till förändring på ett bredare plan.
Som Scrum Master är du en nyckelperson i att skapa struktur, energi och riktning för teamen. Du leder och faciliterar viktiga Scrum-event, som dagliga stand-ups, sprintplaneringar, retrospektiver och demos. Du har ansvar för att visualisera teamens framsteg, följa upp sprintresultat och stötta teamet i att nå sina mål - samtidigt som du hjälper till att undanröja hinder längs vägen.
Utöver det dagliga arbetet kommer du också att vara en viktig ambassadör för det agila arbetssättet inom hela organisationen. Du kommer vara en aktiv del i att utmana invanda mönster, dela erfarenheter med andra Scrum Masters och driva förbättringar.Publiceringsdatum2025-10-03Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av komplexa miljöer, är självgående, kommunikativ och har en god förmåga att samarbeta med olika typer av människor. Du är strukturerad, lyhörd och inte rädd för att komma med nya idéer. Med din nyfikenhet och ditt engagemang skapar du energi i teamen och motiverar andra att vilja utvecklas.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
* God erfarenhet av agila utvecklingsmetoder och agilt ledarskap
* Teknisk förståelse för mjukvaruutveckling
* En vana att coacha team och individer
* Tidigare erfarenhet av att ha jobbat i Scrum Master-rollen
* Erfarenhet av att arbeta i större organisationer
* Goda kunskaper i Jira eller liknande verktyg
* Scrum Master-certifiering
Din förmåga att bygga förtroende, se helheten och driva förändring gör dig till en viktig del av vårt team. Med ett lösningsorienterat mindset och en naturlig förmåga att inspirera andra, blir du en motor i vårt agila arbete.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Välkommen med din ansökan idag! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36958". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9538728