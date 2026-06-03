Arbetslagsresurs till Marielund/Språkskolan
Haparanda kommun / Behandlingsassistentjobb / Haparanda Visa alla behandlingsassistentjobb i Haparanda
2026-06-03
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Välkommen till barn- och ungdomsförvaltningen – där framtidens medborgare formas! Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 19 år. Tillsammans arbetar vi mot visionen att skapa en utbildningsmiljö i toppklass.Hos oss får du chansen att vara en del av en inspirerande och utvecklande miljö där varje barns och ungdoms potential tas till vara. Vi söker nu engagerade och passionerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens utbildning i Haparanda.Är du redo att göra skillnad och bidra till att skapa en ljusare framtid för våra unga? Kom och bli en del av vårt dedikerade team!
Marielund/Språkskolan söker Arbetslagsresurs
Vår skola ligger i utkanten av villaområdet Marielund som erbjuder närhet till naturen, grönområden och idrottsanläggningen Gränsvallen. I skolans närhet finns också en skatepark, ishall, fotbollsplan och ridanläggning. På vår skola är vi språkrika då främst finskan och svenskan samlas i både språk och kultur i en lugn miljö.
Skolan erbjuder en verksamhet med välutbildade pedagoger som arbetar för att göra vår skola och alla lärandesituationer tillgängliga för alla. Skolan prioriterar läs- och språkinlärning högt och är den enda skolan i Haparanda som erbjuder läsinlärning på finska. Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Arbetet omfattar elevstödjande insatser enskilt och i grupp. Arbetslagsresursen följer elev/ elevgruppen under deras skoldag och arbetar som resurs för lärandet under lektionstid. Detta kan innebära allmänt stöd i klassrummet, handledning av elever i mindre grupp, stöd till enskild elev eller delegerat ansvar i helklass under tiden läraren handleder en mindre grupp. Huvudansvaret över planering av undervisning ligger hos läraren. Tillsammans ska vi arbeta för ett aktivt relationsskapande arbetssätt. Detta kompletteras varje dag med att det erbjuda genomtänkta och planerade pedagogiska miljöer som hela tiden utvecklas. Utgångspunkten är att hela tiden försöka fånga intressen, stora som små och göra dem tillgänglig för så många elever som möjligt.
Du kommer att arbeta i en trivsam skola där det är nära samverkan mellan alla kollegor. Genom uppdraget medverkar arbetslagsresursen till ökad måluppfyllelse och till likvärdighet mellan skolor i Haparanda stad.
Arbete i fritidshem del av tjänst förekommer. Profil
Du är ansvarstagande, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du tar egna initiativ och vill vara med och stötta elever så att de når sina mål. Du har ett positivt och inkluderande förhållningssätt, god samarbetsförmåga samt kommunicerar utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv i varje möte med kollegor, elever och föräldrar.
Du har en god pedagogisk förmåga, samt kan inspirera och engagera elever till lärande utifrån deras olika behov och kan variera din undervisning. Vi ser att du är en trygg och van ledare med goda kunskaper i att leda en elevgrupp mot läroplanens mål, såväl de kunskapsmässiga som de värdegrundsbaserade målen. Vidare har du lätt att skapa förtroendefulla relationer. Du värdesätter ett nära samarbete med kollegor, elever, föräldrar och skolledning samt är lyhörd för andras kunskaper, strävar efter att alltid utveckla din undervisning och delta i det kollegiala lärandet. Vi ser den röda tråden som viktig att möta eleverna och följa dem över tid.
Det är meriterande om du har:
Barnskötarutbildning eller socialpedagogisk utbildning
Erfarenhet av att arbeta med barn och unga
Kunskaper och erfarenheter av arbete med elever som befinner sig i svårigheter eller som har särskilda behov.
Anställningen
Anställningen är en särskild visstidsanställning under läsåret 26/27
Till följd av skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och gymnasiet. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan.
Mer information om vår organisation hittar du på haparanda.se (https://www.haparanda.se/).
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haparanda Kommun
(org.nr 212000-2775)
Haparanda stad (visa karta
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953 85 HAPARANDA Arbetsplats
Haparanda Stad Kontakt
Rektor
Lena Keisu Gard lena.keisu-gard@haparanda.se 09226084 Jobbnummer
9946281