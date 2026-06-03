IT-administratör till S:t Petri skola
Malmö kommun / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-06-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20261300
På S:t Petri skola arbetar vi utifrån våra ledord glädje, omtanke och kunskap, värden som vi aktivt omsätter i vardagen. Hos oss möter du en arbetsplats med stark gemenskap där vi lär av varandra och utvecklas tillsammans. Vår nuvarande IT-administatör går i pension efter sommaren och vi söker därför vår nya kollega. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Som IT-administratör bidrar du till att elever och medarbetare på skolan uppnår en ökad digital kompetens utifrån befintliga och planerade verktyg och satsningar. En av de huvudsakliga arbetsuppgifterna är att ge support till elever och medarbetare i IT-relaterade frågor. I uppdraget kan det bland annat ingå att uppdatera webbsidor, administrera teknisk utrustning och administrera elev- och schemaläggningssystem. Vidare kommer du att hantera skolans IT- och telefoniutrustning. Även beställning av teknisk utrustning, kontakt med leverantörer och enklare felsökning av IT-utrustning ingår i rollen. Vid behov kan det bli aktuellt att stötta vår vaktmästare med olika arbetsuppgifter inom vaktmästeriet.KvalifikationerKvalifikationer
Fullgjord gymnasieutbildning
Tidigare erfarenhet av IT-administrativt arbete eller motsvarande
Hög digital kompetens och god förmåga att snabbt sätta sig in i nya IT-program och IT-system
God svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Goda kunskaper i IT-verktyg och IT-system som är relevanta för uppdraget såsom Cosafe, DigiExam, Ekot, Google Workspace, Office 365, Sitevision, Unikum eller motsvarande
Erfarenhet av att hantera arbetsrelaterad kommunikation i sociala medier.
Uppdraget som IT-administratör innefattar mycket kontakt med både elever och personal på skolan, vilket kräver att du har förmåga att hantera komplexa frågor och analysera problem för att hitta hållbara lösningar. Du tar ansvar för dina uppgifter, planerar och strukturerar ditt arbete väl och driver dina processer framåt på ett självständigt sätt. Vidare kommunicerar du tydligt och anpassar ditt budskap efter situationen och bidrar till en öppen dialog. Du är serviceinriktad, lyhörd och har en stark vilja att hjälpa andra och hitta lösningar som fungerar i praktiken. Du värdesätter olikheter och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar både dig själv och andra.
Om arbetsplatsen
S:t Petri skola är en av Malmös äldsta skolor, belägen i en vacker och historisk byggnad mitt i centrum. I en inspirerande lärmiljö erbjuder vi utbildningar inom natur- och samhällsvetenskapsprogrammen med olika inriktningar. Här finns ett brett internationellt perspektiv genom samverkan med skolor och organisationer i många länder. Vill du veta mer om oss? Besök https://malmo.se/Ditt-gymnasieval/St-Petri-skola.html
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi cirka 1800 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Augusti 2026Övrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad. Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261300". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
)
205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sektionschef, S:t Petri skola
Janet Agyekum janet.agyekum@malmo.se Jobbnummer
9946274