Ämneslärare till Bellevue gymnasium
Malmö kommun / Gymnasielärarjobb / Malmö Visa alla gymnasielärarjobb i Malmö
2026-06-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20261417
Bellevue gymnasium är den lilla skolan med det stora hjärtat. Här får eleverna arbeta i sin egen takt för att nå sina mål. Vi som arbetar här samarbetar nära för att varje elev ska få bästa möjliga stöd, både socialt och pedagogiskt, för att komma vidare i studier eller till arbete. Jobba med oss och var med och bidra till Malmöbornas och samhällets framtid!Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Som lärare arbetar du för att eleverna ska utveckla sin fulla potential – både kunskapsmässigt och socialt. Du stödjer, motiverar och stimulerar varje elev till att uppfylla kunskapskraven utifrån sina förutsättningar. I ditt arbete ingår planering, undervisning och bedömning samt utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten, i enlighet med skolans styrdokument.
Vi är en lärande organisation som främjar kunskapsutbyte, där du befinner dig i en miljö som genomsyras av kollegialt lärande och utveckling. Tillsammans med kollegor arbetar du för att skapa en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal. Du är även med och bidrar till kvalitets- och utvecklingsarbetet på skolan.KvalifikationerKvalifikationer
Lärarlegitimation
Behörighet att undervisa i svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik i kombination med musik, bild, samhällskunskap, religion, geografi, historia, teknik eller biologi på grundskola (7-9) och gymnasienivå
Erfarenhet av undervisning inom gymnasiets introduktionsprogram eller grundskolans särskilda undervisningsgrupper (7-9)
Vana av att använda digitala verktyg för kommunikation och pedagogik
God insikt i skolans mål och styrdokument
Mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Behörighet att undervisa i andra ämnen
Erfarenhet av undervisning i aktuella ämnen
Erfarenhet av att arbeta med resursskola
Erfarenhet av att anpassa undervisningen utifrån elevgruppers olika behov.
Vi söker dig som är trygg i lärarrollen och som skapar goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling. Du anpassar undervisningen efter elevens och gruppens förutsättningar och förkunskaper genom ett kreativt förhållningssätt och en mycket god pedagogisk förmåga.
Ditt arbetssätt präglas av god struktur och du prioriterar och organiserar uppgifter effektivt. Därtill bidrar du till goda samarbeten och du kommunicerar öppet, tydligt och lyhört med din omgivning. Du har också förståelse för hur elevers bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar lärandet, och du skapar en inkluderande lärmiljö där alla elever får möjlighet att lyckas.
Om arbetsplatsen
Bellevue gymnasium är en mindre skolenhet med stort hjärta. Vi vänder oss till elever som, av olika anledningar, saknar betyg för att ta sig vidare till studier och arbete. Hos oss står den enskilda eleven alltid i centrum och all utbildning anpassas efter individens behov. Vår skola representerar hela Malmö och vi verkar för mångfald, demokrati och allas lika värde. Genom nära relationer till elever och vårdnadshavare bygger vi tillit och trygghet för att skapa lust och motivation. Som medarbetare får du kompetenta kollegor i en varm och tillåtande miljö. Tillsammans arbetar vi aktivt för att vända utmaningar till möjligheter och hitta vägen framåt för alla. Vill du veta mer om oss? Besök: https://malmo.se/Ditt-gymnasieval/Bellevue-gymnasium.html
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi utvecklar och driver stadens gymnasie- och vuxenutbildning. Hos oss får unga och vuxna Malmöbor möjlighet att växa och nå sina mål genom livslångt lärande. Men vårt uppdrag sträcker sig även bortom klassrummens väggar. Vi är cirka 1800 medarbetare som tillsammans skapar möjligheter för Malmöborna att leva ett aktivt, meningsfullt liv – och få en trygg och hållbar framtid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Augusti 2026Övrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad. Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ida.holmberg@malmo.se". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
)
205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig företrädare, Sveriges Lärare
Fredrik Björkman fredrik.bjorkman@malmo.se +46723576518 Jobbnummer
9946272