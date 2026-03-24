Science center - Pedagog
Var med och gör skillnad!
Navet science center är en etablerad kunskapsarena och mötesplats där skola, akademi, näringsliv och samhälle samverkar. Med över 30 års erfarenhet arbetar vi för att stärka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik och bidra till Sjuhärads långsiktiga kompetensförsörjning. Varje år möter vi drygt 70 000 barn, unga och vuxna genom aktiviteter som inspirerar och stärker kunskap inom STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics). Navet är en del av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.
Nu söker vi en science center-pedagog till Navet science center
Är du en driven pedagog som brinner för att inspirera och engagera barn och ungdomar? Har du goda ämneskunskaper inom naturvetenskap, teknik, matematik och/eller hållbar utveckling och ett engagemang som smittar? Vill du pröva dina vingar i en spännande och kreativ verksamhet i framkant? Då är Navet science center rätt arbetsplats för dig!
Som pedagog på Navet bidrar du till att stimulera intresset för naturvetenskap, teknik, matematik och hållbar utveckling i Sjuhärad. Dina arbetsuppgifter är att tillsammans i gruppen av pedagoger utveckla, planera och genomföra verksamhet med och för förskola, grundskola, anpassad skola, gymnasiet och fritids. Det handlar både om skolprogram, lärarfortbildning, utvecklingsprojekt och andra aktiviteter som syftar till att fler inspireras och intresseras för våra ämnesområden. När du möter besökare kommer du delta i dramatiserade inledningar. Rollen är främst operativ, men det finns stora möjligheter till att bidra till internt och externt utvecklingsarbete. Du förväntas kunna möta människor i olika åldrar och med olika bakgrund. Dina arbetsuppgifter förutsätter ett nära samarbete med övriga medarbetare.Publiceringsdatum2026-03-24Kvalifikationer
Vi söker dig som har
Högskole- eller universitetsexamen som vi bedömer relevant för tjänsten
Erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar
Fördjupade ämneskunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena, matematik, teknik och/eller hållbar utveckling
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande om du
Har en högskole- eller universitetsexamen i pedagogik
Har några års arbetslivserfarenhet från pedagogisk verksamhet
Är legitimerad lärare i MA|NO|TK
Har intresse och kunskap kring hållbar utveckling och erfarenhet att förmedla den kunskapen till äldre elever och vuxna
Har kunskap inom utomnordiska språkDina personliga egenskaper
Vi tror att du är
Kreativ, initiativrik, engagerad och lösningsorienterad
Ansvarstagande och strukturerad
Flexibel och trivs i en föränderlig miljö
Service- och kundorienterad
Inspirerande för andra samt är snabb på att sätta dig in i nya arbetsuppgifter och kunskapsområden
Resultatorienterad och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt
En lagspelare
Det här erbjuder vi
Navet ingår i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Som en del av Navet får du arbeta i en inspirerande miljö, du blir en del av en engagerad arbetsplats som tillsammans arbetar för att stärka barns och ungas intresse för matematik, naturvetenskap och teknik. Navet är centralt beläget i Borås i ett kreativt kluster där forskning, näringsliv och kultur möts. Vi erbjuder kollektivavtal och friskvårdsbidrag.
Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat på tre år. Tillträdesdatum och lön efter överenskommelse. I arbetet kan även kvälls- och helgtjänstgöring förekomma.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Utdrag beställs hos Polisen.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev senast 2026-04-12 till info@borasregionen.com
. Vi undanber oss kontakt med rekryteringskonsulter och annonsföretag.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: info@borasregionen.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pedagog Navet".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjuhärads Kommunalförbund
(org.nr 222000-1008), https://www.navet.com/
Skaraborgsvägen 1 A (visa karta
)
506 30 BORÅS
För detta jobb krävs körkort.
Navet science center
Enhetschef pedagogik och lärande
Sara Bagge sara.bagge@navet.com 0707-930188
