School Librarian
I augusti 2024 öppnade vi dörrarna till Internationella Engelska Skolan Österåker, en ny skola med en tydlig vision om trygghet, studiero och höga resultat.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra verklig skillnad och samtidigt få en unik möjlighet att bygga upp och utveckla vårt skolbibliotek från grunden. Om tjänsten
Som skolbibliotekarie hos oss har du en central roll i att skapa en inspirerande och inkluderande lärmiljö där litteratur, informationssökning och läsglädje står i fokus.
Tjänsten är på 75% och innebär både strategiskt och operativt arbete med att utveckla bibliotekets verksamhet i nära samarbete med skolans personal och elever. Ditt uppdrag
Du kommer att:
• Bygga upp och utveckla skolbiblioteket som pedagogisk resurs
• Främja läsning och språkutveckling hos våra elever
• Stötta elever i informationssökning och källkritik
• Samarbeta med lärare för att integrera biblioteket i undervisningen
• Skapa aktiviteter, projekt och läsfrämjande insatser
• Bidra till en lugn, trygg och inspirerande studiemiljö
Hos oss får du möjlighet att påverka arbetssätt, struktur och innehåll och verkligen sätta din prägel på bibliotekets roll i skolan. Din profil
Vi söker dig som har utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande erfarenhet.
Du är engagerad, initiativrik och har ett stort intresse för barns och ungdomars läsning och lärande. Du är trygg i din roll, har god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta nära både elever och kollegor.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är nödvändigt. Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, är ett krav.
Erfarenhet av arbete i skola är meriterande. Varför välja oss?
Hos oss blir du en del av en växande skola där du får vara med och bygga upp något från grunden. Vi tror på tydliga strukturer, höga förväntningar och ett starkt stöd till både elever och personal. Övrigt
• Tjänsten är 75% med 6 månaders provanställning
• Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag
• Giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola är obligatoriskt vid anställning
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
