Schemaläggare 50% vikariat
Lunds kommun / Pedagogjobb / Lund Visa alla pedagogjobb i Lund
2025-08-20
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som schemaläggare på Hedda Anderssongymnasiet kommer du att vara med och skapa pedagogiska förutsättningar för en ny modern gymnasieskola.
Du kommer att vara drivande i att hitta goda lösningar för skolans projektorienterade och ämnesövergripande arbete såväl som för det mer kursorganiserade schemat. Du möjliggör pedagogiskt samarbete och effektivt nyttjande av skolans moderna undervisningsmiljö.
Det är du som lägger grunden för god tjänsteplanering. Du arbetar i nära samarbete med skolans ledning och har ett stort ansvar när det gäller skolans arbetsmiljö för elever och personal då du organiserar skolans pedagogiska verksamhet och lokalutnyttjande.
Vi söker dig
Som trivs i och drivs av gott samarbete. Du tar dig an nya arbetsuppgifter genom att skapa struktur och visa handlingskraft. Du är bra på att kommunicera och organisera så att pedagogiska behov tillgodoses.
Du behöver ha erfarenhet av schemaläggning, gärna med Nova Softwares Skola 24, helst på en gymnasieskola. Du ser till att rätt förutsättningar finns för att synkronisera schemasystemet med andra program och lärportaler och du deltar i utvecklingsarbetet när vi ansluter nya moduler eller system.
Det är önskvärt att du har universitet- eller högskoleutbildning inom relevant område. Du bör ha ett intresse av digitala system och vara van vid att arbeta med olika administrativa verktyg. Goda kunskaper i Excel är nödvändigt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Rekryteringen kommer att ske löpande under ansökningsperioden.
Anställningen är ett vikariat på 50% under perioden 2026-01-01-2026-12-31, med eventuell möjlighet till förlängning.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Hedda Anderssongymnasiet är Lunds kommuns nyaste gymnasieskola inriktad på kreativitet, samarbete och företagsamhet. Tillsammans tar vi de första stegen mot att skapa en bättre framtid, för oss alla. Hedda startade 2018 och erbjuder ekonomi-, teknik- samhällsvetenskaps- och naturvetenskapsprogrammet. Hedda Anderssongymnasiet har just nu ca 1300 elever och växer för varje läsår. Under sommaren 2023 flyttade vi in i vår nybyggda skolbyggnad på Svanevägen/Möllegatan som rymmer 1650 gymnasieelever och 350 grundskoleelever.http://www.lund.se/heddagymnasiet
Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden - med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/781". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Mia Almqvist mia.almqvist@lund.se 046-3592466 Jobbnummer
9466300