Säsongsarbete fastighetsskötare - Mora/Orsa

2026-01-29
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss. Vi söker en fastighetsskötare till vårt team i Mora/Orsa
Nu söker vi medarbetare som kan förstärka vår verksamhet i Mora/Orsa, under perioden 1 maj till 30 september.
Hos oss gör du skillnad
Som medarbetare i våra fastighetsskötarteam kommer du att få ett mångsidigt jobb där du arbetar med yttre skötsel, så som gräsklippning, häcktrimning, skräpplockning och ogräsrensning. Det kan också bli aktuellt med enklare reparationer och snabb professionell hantering av felanmälningar från kunder. Hos oss är datorn och mobiltelefonen ett självklart arbetsredskap och varje arbetsorder hanteras digitalt.
Det är ett varierande jobb där den ena dagen inte är den andra lik. Eftersom du dagligen kommer träffa en massa människor, ställs det krav på att du är både social och professionell och brinner för att leverera riktigt bra service till våra kunder.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker personer med tidigare erfarenhet från fastighetsskötaryrket. Du är praktiskt lagd, gillar att möta människor och leverera service med ett värmande leende.
Som person trivs du bra med att arbeta både självständigt och i samarbete med ett team och du har lätt för att kommunicera både i gruppen och med kunder. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och kan strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av trädgårdsmaskiner.
Tjänsten kräver B-körkort (manuell bild) och att du behärskar svenska i tal och skrift.
Ansökan och kontakt
I din ansökan vill vi att du bifogar CV och personligt brev.
Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se
under Om oss - Lediga jobb senast den 22 februari 2026. Vi arbetar med löpande urval och intervjuer och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så ansök redan idag!
DU är välkommen att kontakta Daniel Hahne för mera information om tjänsten.daniel.hahne@riksbyggen.sePubliceringsdatum2026-01-29
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
