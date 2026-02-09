Säsongsanställda museivärdar Disagården
Nu söker vi museivärdar - en möjlighet för dig som vill arbeta publiknära i en historisk friluftsmiljö.
Om Stiftelsen Upplandsmuseet
Stiftelsen Upplandsmuseet har verksamhet i hela Uppsala län och driver Gamla Uppsala museum, Disagården och länsmuseet Upplandsmuseet. Vi är ett 50-tal medarbetare som arbetar för att Upplands kulturarv och kulturhistoria utforskas, bevaras och tillgängliggörs på sätt som bidrar till kunskap och nya perspektiv på dåtid, nutid och framtid. Vi möter människor via våra verksamheter som utställningar, visningar, slöjd, arkeologi och kulturmiljö vilka förankras via våra forskare och bevaras i våra samlingar.
Om friluftsmuseet Disagården
Friluftsmuseet Disagården i Gamla Uppsala gestaltar livet på den uppländska landsbygden under 1800-talet genom historiska byggnader, odlingar och djurhållning. Byggnaderna är flyttade från olika delar av Uppland och museet rymmer även dansbana och sommarcafé. Disagården är ett uppskattat besöksmål och en plats för lärande, upplevelser och rekreation.Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Som museivärd vid friluftsmuseet Disagården ingår arbete med dagliga visningar, programverksamhet samt skötsel av djur och trädgård. Arbetsuppgifterna är varierade och förutsätter ett strukturerat arbetssätt, initiativförmåga och god ordning i det dagliga arbetet. Rollen innebär möten med både enskilda besökare och större grupper, vilket ställer krav på trygghet i publik verksamhet.
Museivärdar och museipedagoger ingår i en gemensam avdelning som arbetar vid samtliga museer inom Stiftelsen Upplandsmuseet samt ute i länet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Pågående eller avslutad pedagogisk eller kulturhistorisk utbildning
Erfarenhet av pedagogiskt arbete på museum eller inom skola
Vana att arbeta med grupper i olika åldrar
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Intresse för kulturhistoria
Meriterande
Erfarenhet av djur- och trädgårdsskötsel
Erfarenhet av arbete med barn och unga
Ytterligare språkkunskaperDina personliga egenskaper
Rollen kräver flexibilitet och förmåga att arbeta i en periodvis intensiv miljö med besökare i olika målgrupper. Arbetet förutsätter självständighet, god struktur, serviceinriktning samt förmåga att samarbeta och kommunicera väl i grupp. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Placeringsort är Gamla Uppsala där friluftsmuseet Disagården är beläget. Tjänsterna innebär schemalagd arbetstid där kvällar och helger ingår. Anställningsformen är särskild visstidsanställning. Rekryteringen avser flera anställningar med olika tjänstgöringsgrader och perioder:
Tjänst 1 har omfattning 75 % och pågår under perioden 18 maj - 18 september 2026
Tjänst 2 har omfattning 75 % och pågår under perioden 1 juni - 31 augusti 2026
Frågor?
Vid frågor är du självklart välkommen att kontakta oss.
Vilhelm Sundbom, avdelningschef Publik och lärandevilhelm.sundbom@upplandsmuseet.se
HR
Linn Erngren, HR-partnerlinn.erngren@upplandsmuseet.se Facklig kontakt
Marie Fagerlind, SACO - marie.fagerlind@upplandsmuseet.se
Gustav Brunzell, Vision - gustav.brunzell@upplandsmuseet.se Så ansöker du
Maila CV samt svar på följande urvalsfrågor samt CV till rekrytering@upplandsmuseet.se
. Skriv gärna vilken av tjänsterna du söker. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan senast den 28/2.
Svara på nedan urvalsfrågor i din ansökan, skriv max 1 A4-sida.
1. Pedagogisk erfarenhet
Beskriv kort din erfarenhet av pedagogiskt arbete, exempelvis inom museum, skola eller annan publik verksamhet. Ange vilka målgrupper du har arbetat med.
2. Publikt bemötande och grupparbete
Ge ett exempel på en situation där du mött besökare eller grupper i olika åldrar. Hur anpassade du ditt bemötande eller innehåll? Så ansöker du
