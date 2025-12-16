SAP-utvecklare till stor kund
Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zetterholm & Partners AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
SAP-utvecklare till stor kundUppdragets period: 19 januari - 2 okt 2026Kompetensnivå: SeniorOmfattning: 100%Distansarbete: 100%Sista dag att ansöka är 20 december 2025Språk: Engelska
UppdragsbeskrivningTill vår kund söker vi en Senior SAP-utvecklare som kan designa och utveckla
applikationer med SAP Cloud Application Programming Model (CAP). Bygg och underhåll tjänster i Node.js eller Java, inklusive OData- och REST-API:er.
Integrera CAP-applikationer med SAP S/4HANA, SAP BTP-tjänster och externa system. Utveckla Fiori/UI5-applikationer eller stöd UI-utvecklare med ren API-design.
Säkerställa kodningsstandarder, prestanda och säkerhetspraxis. Delta i arkitekturdiskussioner och lösningsdesign. Samarbeta med tvärfunktionella team i en agil lösning.
Ge teknisk vägledning och mentorskap till juniora utvecklare samt bidra till CI/CD-pipelines och automatiserad testning för BTP-applikationer.
Obligatoriska kvalifikationer:
• Mer än års erfarenhet av SAP-utveckling, 4+ av SAP CAP
• Stark praktisk erfarenhet av SAP CAP (Cloud Application Programming Model)
• Färdighet i Node.js eller Java för backendutveckling
• Erfarenhet av SAP BTP (Cloud Foundry, Kyma, CI/CD, Destinations, XSUAA)
• Gedigen förståelse för OData, REST API:er och mikroservicearkitektur
• Erfarenhet av integration med SAP S/4HANA
• God kunskap om SQL, CDS och databasmodellering
• Bekväm med att arbeta i agila team med DevOps-mentalitet
• Starka problemlösnings- och kommunikationsfärdigheter
Nödvändiga färdigheter
Färdighet i Node.js eller Java
• SAP BTP
• SAP S4HANA
• SAP CAP
Språk: Engelska
Antal jobb: 1 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zetterholm & Partners AB
(org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com Kontakt
Mary Mindland hrm@zetterholmpartners.se 072-25 25 830 Jobbnummer
9648276