SAP-utvecklare till stor kund

Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Stockholm
2025-12-16


Visa alla datajobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Zetterholm & Partners AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Järfälla, Upplands-Bro eller i hela Sverige

SAP-utvecklare till stor kundUppdragets period: 19 januari - 2 okt 2026Kompetensnivå: SeniorOmfattning: 100%Distansarbete: 100%Sista dag att ansöka är 20 december 2025Språk: Engelska

UppdragsbeskrivningTill vår kund söker vi en Senior SAP-utvecklare som kan designa och utveckla
applikationer med SAP Cloud Application Programming Model (CAP). Bygg och underhåll tjänster i Node.js eller Java, inklusive OData- och REST-API:er.
Integrera CAP-applikationer med SAP S/4HANA, SAP BTP-tjänster och externa system. Utveckla Fiori/UI5-applikationer eller stöd UI-utvecklare med ren API-design.
Säkerställa kodningsstandarder, prestanda och säkerhetspraxis. Delta i arkitekturdiskussioner och lösningsdesign. Samarbeta med tvärfunktionella team i en agil lösning.
Ge teknisk vägledning och mentorskap till juniora utvecklare samt bidra till CI/CD-pipelines och automatiserad testning för BTP-applikationer.

Obligatoriska kvalifikationer:
• Mer än års erfarenhet av SAP-utveckling, 4+ av SAP CAP
• Stark praktisk erfarenhet av SAP CAP (Cloud Application Programming Model)
• Färdighet i Node.js eller Java för backendutveckling
• Erfarenhet av SAP BTP (Cloud Foundry, Kyma, CI/CD, Destinations, XSUAA)
• Gedigen förståelse för OData, REST API:er och mikroservicearkitektur
• Erfarenhet av integration med SAP S/4HANA
• God kunskap om SQL, CDS och databasmodellering
• Bekväm med att arbeta i agila team med DevOps-mentalitet
• Starka problemlösnings- och kommunikationsfärdigheter

Nödvändiga färdigheter
Färdighet i Node.js eller Java
• SAP BTP
• SAP S4HANA
• SAP CAP

Språk: Engelska

Antal jobb: 1

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zetterholm & Partners AB (org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com

Kontakt
Mary Mindland
hrm@zetterholmpartners.se
072-25 25 830

Jobbnummer
9648276

Prenumerera på jobb från Zetterholm & Partners AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Zetterholm & Partners AB: