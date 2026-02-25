Sanerare, rivare
Yuppos Way AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Malmö Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Malmö
2026-02-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Yuppos Way AB i Malmö
Yuppos Way AB söker sanerare / rivare
Yuppos Way AB är en etablerad aktör inom bygg- och sanerings branschen, känd för att leverera högkvalitativa tjänster till våra kunder. Vi har lång erfarenhet av att hantera krävande projekt med högsta standard när det gäller säkerhet och kvalitet. Just nu söker vi 3 erfarna asbest sanerare till vårt team. Vill du vara en del av en professionell och pålitlig arbetsplats? Då kan detta vara rätt jobb för dig!Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
Som asbestsanerare hos oss kommer du att arbeta med sanering av asbest i olika typer av byggnader och miljöer. Arbetsuppgifterna innebär rivning och sanering av asbesthaltigt material enligt gällande lagar och säkerhetsföreskrifter. Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har gedigen erfarenhet inom saneringsarbete.
Omfattning & Anställningsform
Heltid
Tillsvidare anställning
Antal jobb: 3
Krav profil
Minst 2 års erfarenhet av arbete med asbestsanering.
Inneha giltigt certifikat för asbestsanering.
B-körkort är ett krav.
Fullständigt frisk och i god fysisk form.
Förståelse och efterlevnad av säkerhetsföreskrifter.
Kunna arbeta självständigt såväl som i team.
Drogfri och utan brottsregister
Svenska är krav
Vi erbjuder
Lön i enighet med kollektivavtal.
En stabil och trygg arbetsplats med tydliga rutiner och säkerhetsföreskrifter.
Möjlighet till vidareutbildning inom branschen.
Ett team med erfarna och engagerade kollegor.
Spännande projekt och en varierad arbetsdag.
Trygg och säker arbetsmiljö.Så ansöker du
Är du intresserad av tjänsten? Skicka in din ansökan med CV och referenser så snart som möjligt. Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Sök jobb senast 27.03.2026
Skicka ansökan: yugoran@yupposway.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: yugoran@yupposway.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sanerare ,rivare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yuppos Way AB
(org.nr 556794-2965) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9761883