Samordnare till Garnisonens vårdboende
2025-10-14
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Publiceringsdatum2025-10-14Arbetsuppgifter

Vill du vara en nyckelperson i en verksamhet där ditt arbete verkligen gör skillnad? Välkommen som samordnare hos oss på Garnisonens vårdboende!
Vill du vara en nyckelperson i en verksamhet där ditt arbete verkligen gör skillnad? Välkommen som samordnare hos oss på Garnisonens vårdboende!
Som samordnare är du en central del av det dagliga arbetet. Du arbetar i ett nära samarbete med medarbetare, legitimerad personal och verksamhetschefer och förväntas ha god kännedom om våra brukare. Rollen innebär även kontakt med anhöriga och externa parter.
Ditt uppdrag som samordnare omfattar att planera, samordna och följa upp arbetsuppgifter inom tre områden: verksamhet, medarbetare och ekonomi, alltid utifrån ett fastställt samordnaruppdrag.
• Verksamhet: T.ex. säkerställa att brukarna får rätt insatser, delta vid in- och utflyttningar, ha kontakt med anhöriga, administrera uppgifter i Welfare, BEATA, andra digitala system samt hantera nycklar och taggar. Du är en aktiv och viktig del av den lokala ledningsgruppen och bidrar i arbetet med att arbeta fram nya direktiv, checklistor och arbetssätt.
• Medarbetare: T.ex. planera och säkerställa bemanning både kort- och långsiktigt, följa upp resurstimmar och introduktion av nya medarbetare.
• Ekonomi: T.ex. ansvara för och följa upp beställningar av livsmedel, hygienprodukter och övrigt material enligt avtal.
I rollen som samordnare behöver du vara flexibel och trivas i en föränderlig miljö. Förutsättningar kan snabbt ändras under dagen och du förväntas prioritera och ta tag i det som behövs här och nu. Du ingår i den lokala ledningsgruppen tillsammans med verksamhetschefer och legitimerad personal, där ni tillsammans arbetar för god tillgänglighet, nöjda brukare och anhöriga, engagerade medarbetare och en ekonomi i balans. Du blir också en del av vårt nätverk av samordnare inom organisationen.
Din arbetsplats
Välkommen till Garnisonens vårdboende, ett boende med inriktning på korttids- och demensvård! Här har vi nära till både stadskärnan och vacker natur. Det finns goda bussförbindelser, vilket gör det enkelt att ta sig hit. Boendet består av 40 lägenheter, uppdelade på fyra avdelningar: tre för korttidsvård och en för demensvård. Av dessa är 30 platser avsedda för korttidsboende och 10 för personer med demenssjukdom.
Korttidsvården tar emot personer med varierande medicinska behov och diagnoser. Vårdtiden kan variera och arbetet kan ibland vara intensivt, med pressade situationer där snabba insatser krävs. Demensvården är en permanent boendeform för personer med demenssjukdomar. Här ger vi långsiktigt stöd och omsorg anpassat efter varje individs behov.
Vid övertagandet den 1 mars kommer vi att arbeta tillsammans för att bygga upp nya rutiner och strukturer. Det innebär att du behöver vara flexibel och ha ett öppet mindset. Vi sätter stor vikt vid en god arbetsmiljö.
I vårt team ingår två chefer, samordnare, sjuksköterskor, undersköterskor och rehabiliteringspersonal.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med arbetstider förlagd dagtid. Du arbetar 40 h/veckan med flextid.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska inom vård och omsorg, eller har en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har minst två års erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen. Det är meriterande om du tidigare har arbetat som samordnare eller i en liknande roll, gärna inom äldreomsorgen.
Arbetet inom äldreomsorgen innebär daglig kontakt med brukare, anhöriga och medarbetare. Därför ställer vi krav på att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Du har också god förmåga att använda digitala verktyg i ditt arbete.
Vi söker en person som har lätt att anpassa sig till förändringar och ser möjligheterna i nya arbetssätt. Du är noggrann, medveten om mål och kvalitetskrav och arbetar för att dessa ska uppfyllas. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt, sätter upp tidsramar och håller dem. Du har förmåga att planera framåt, se helheten och ta initiativ inom ramen för uppdraget.
Som person samarbetar du väl med andra, är lyhörd och kommunikativ samt har en konstruktiv inställning till problemlösning och konflikthantering. Du är trygg och stabil, har god självinsikt och kan skilja på det professionella och det personliga. Ditt förhållningssätt är alltid professionellt och anpassat till situationen.
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16068
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Verksamhetschef
Tina Jansson Carinci tina.janssoncarinci@linkoping.se 013-208452 Jobbnummer
