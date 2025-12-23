Samordnare till förstudien Skillpoint, Krokom, 50-100%
2025-12-23
- Ett jobb med plats för utveckling
Vill du vara med och forma framtidens kompetensförsörjning i Krokom? Då är tjänsten som samordnare i förstudien Skillpoint något för dig.
Välkommen till oss!
Enheten Arbete och Integration inom Socialförvaltningen söker nu en drivande och strukturerad samordnare för att arbeta med kommunens kompetensförsörjning i nära samverkan med projektledare och andra kommunala enheter.
Socialförvaltningen som består av 600 medarbetare där bredden på uppdraget är omfattande. Förvaltningen är indelad i fem verksamhetsområden. Arbete och integration är en del av individ- och familjeomsorgen där vårt huvuduppdrag är att stötta individer till arbete eller studier.
Rollen som samordnare inom Skillpoint
Om uppdraget
Skillpoint Krokom är en förstudie som syftar till att kartlägga behov, möjligheter och hinder kopplade till kompetensförsörjning inom Krokoms kommun. Målet är att ta fram en samverkansmodell tillsammans med andra kommunala enheter som senare skall kunna testas i ett genomförandeprojekt.
Som samordnare får du en nyckelroll i att planera och genomföra workshops, intervjuer, och andra aktiviteter som syftar till att nå målet.
Arbetsuppgifter
• Planera, samordna och följa upp aktiviteter inom förstudien
• Stötta projektledaren med administration, dokumentation och rapportering
• Boka och genomföra möten, workshops och dialoger med interna och externa aktörer
• Tillsammans med projektledaren sammanställa underlag, enkäter, intervjuer och annan insamlad data
• Bidra i framtagandet av slutrapport och rekommendationer
• Säkerställa god kommunikation inom projektet och med berörda verksamheter
Din kompetensQualifikationer
• Lämplig högskoleutbildning för uppdraget
• God organisatorisk förmåga och vana att skapa struktur
• Erfarenhet av utvecklingsarbete
• God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med flera aktörer
• Förmåga att arbeta självständigt, noggrant och initiativrikt
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet från arbetsmarknadsfrågor, kompetensförsörjning eller liknande områden
• Erfarenhet av projekt- eller processarbete
• Erfarenhet av arbete inom kommun, i synnerhet Krokoms kommunÖvrig information
• B-körkort
Övrig information
Projektanställning: 1 februari 2026 - 31 oktober 2026 (med möjlighet till förlängning).
Tillträde: senast 1 mars.
Arbetet som samordnare på 50% kan kombineras med andra arbetsuppgifter om önskemål finns att arbeta mer än halvtid. Vi söker även funktioner såsom administratör och arbetskonsulent som kan kombineras med denna tjänst.
Intervjuer kan komma att ske löpande innan ansökningstidens slut, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Du är välkommen till en engagerad arbetsgrupp som värdesätter trivsel. Hos oss hjälper vi varandra att utvecklas tillsammans. Här får du möjlighet att forma din egen arbetsdag och vara med att påverka.
Lena Andersson, Enhetschef Arbete och Integration
Kontaktperson för tjänsten
Lena Andersson, Enhetschef Arbete och integration
0640-16865lena.andersson@krokom.se
Sara Rolén, Enhetschef Arbete och integration
0640-16862sara.rolen@krokom.se
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Ersättning
