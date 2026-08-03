Sambandsofficer till Livgardet
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2026-08-03
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eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg i din karriär och bidra till Sveriges försvar? Livgardet söker nu en sambandsofficer till regementsstaben. I rollen får du arbeta med planering, utveckling och samordning av lednings- och sambandsverksamhet samt bidra till att säkerställa förbandets ledningsförmåga.
Om avdelningen
I rollen som sambandsofficer tillhör du regementsstaben och arbetar på lednings- och sambandsavdelningen (G6), G6 ansvarar för att samordna, leda och inrikta ledningsstödsystemen på Livgardet. Avdelningen består av sambandschefen, sambandsofficer, signalskyddschef, IT-chef, systemtekniker och en stabsassistent. Tillsammans utgör dessa en viktig stödfunktion för förbandets ledning- och sambandsverksamhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Samordna och ansvara för Livgardets frekvensplanering och frekvensfördelning
Planera och stödja avdelningens dagliga stabsarbete
Utveckla och revidera stående order och verksamhetsorder inom lednings- och sambandsområdet
Ansvara för uppföljning gentemot Ledningssystemskolan
Leda eller medverka i projekt kopplade till införande, prov och försök av ledningsstödsystem
Delta i planeringsprocesser, beredningar och samverkan inom och utanför Försvarsmakten
Du förväntas bidra med specialistkunskap inom ledningsstödssystem samtidigt som du har ett helhetsperspektiv på verksamheten. Rollen innebär många kontaktytor och nära samverkan med interna och externa aktörer. I rollen kan du även komma att företräda sambandchefen i det dagliga arbetet.
KRAVPubliceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Yrkesofficersexamen
Genomförd Försvarsmaktens ledningsutbildning (SOU/OP/LedSS eller motsvarande)
Några års erfarenhet av arbete med ledningsstödsystem
B-körkortDina personliga egenskaper
Du har god förmåga att arbeta både strategiskt och operativt och kan växla mellan helhetsperspektiv och detaljfokus. Du är strukturerad, ansvarstagande och har en god administrativ förmåga. Rollen innebär omfattande samverkan, vilket ställer krav på att du är kommunikativ, har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och trivs med att samarbeta.
Du är trygg i att ta ansvar och har förmåga att leda arbetet när situationen kräver det, exempelvis vid frånvaro av sambandschefen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Erfarenhet av IT, drift, telekrig, rymd eller telefoni.
Erfarenhet av tjänstgöring vid regements-, brigad- eller bataljonsstab.
Erfarenhet av projektledning eller införandeprojekt.
Erfarenhet av signalskydd.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se/).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Kungsängen
Befattning: Militär
Tillträdesdatum snarast eller enligt överenskommelse
För tjänsten krävs att du uppfyller gällande fysiska krav och kan genomföra fystester med godkänt resultat.
Resor, kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma i tjänsten.
Upplysningar om befattningen
Joakim Tunefjord, nås via växeln: 08-584 540 00
Information om rekryteringsprocessen
Melinda Gunst, nås via växeln: 08-584 540 00
Fackliga företrädare
OFR/S: Örjan Jansson
OFR/O: Sven Lundgren
SACO: Per Textorius
SEKO: Lise-Lotte Larsson
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
196 92 KUNGSÄNGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10018354