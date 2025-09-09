Saluhallsmedarbetare köket

Nacka Stormarknad AB / Butikssäljarjobb / Nacka
2025-09-09


Publiceringsdatum
2025-09-09

Om tjänsten
Vi söker en Saluhallsmedarbetare till köket (kallskänka) i Saluhallen på ICA Maxi Nacka.
Hos oss producerar du ett varierat sortiment från grunden, arbetar nära våra varmkockar och ser till att våra diskar alltid är välfyllda, fräscha och inbjudande. Arbetet är både kreativt och praktiskt - från produktion och upplägg till ordning och reda i köket.

Vi ser gärna att du

Har erfarenhet av kallkök/kallskänka eller annan bakgrund från kök, restaurang eller delikatess

Är noggrann, ansvarsfull och gillar att ta egna initiativ

Är en lagspelare med energi och passion för människor och mat

Har ett öga för smak, detaljer och råvaror i säsong

Har förmåga att arbeta strukturerat och driva flera processer parallellt

Har mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift

Har fullständiga gymnasiebetyg

Meriterande är om du har erfarenhet av catering eller dagligvaruhandel såsom ICA eller liknande.

Tjänstens omfattning och tillträde
Heltid, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning

Start omgående eller enligt överenskommelse

Varierande arbetstider, inklusive vardagar, kvällar och helger

Intervjuer sker löpande, tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag

Bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret genomförs som en del av rekryteringsprocessen

Om oss
Maxi ICA Stormarknad Nacka är mer än en butik - vi är en levande matdestination där passion för mathantverk och omtanke för människor möts. Sedan 2002 har vi jobbat för att vara först och främst som arbetsgivare, butik, servicegivare och samhällsmedborgare. Vårt eget varumärke Nackas Egna speglar kvalitet och hantverk med allt från bröd och bakverk producerade på riktigt till hemlagade rätter och delikatesser från våran inbjudande saluhall. Vi är stolta över många samarbeten där vi tillsammans minskar matsvinn och gör hållbara val- allt för en god morgondag.

Vi satsar på våra medarbetare genom vår interna affärsskola Nacka Business School och personliga utvecklingsplaner - Hos oss får du dagliga utmaningar, högt tempo, bra arbetsmiljö och stöd när du behöver. Vi erbjuder förmåner som friskvårdsbidrag, frukostbuffé, utbildningar och verkliga karriärmöjligheter. Vi är stolta över utmärkelser så som Sweden's Best Managed Companies 2025, Årets Nackaföretag 2022 och Årets Butikskonditori 2023. Våra nio priser från Dagligvarugalan genom åren - bland annat Årets Fiskavdelning 2024 och Fernando Di Lucas hederspris 2020 - speglar vår passion för kvalitet och innovation.

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nacka Stormarknad AB (org.nr 556607-9561)

Arbetsplats
ICA Maxi Nacka

Jobbnummer
9499391

