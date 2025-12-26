Säljledare
Qualitylife Sweden AB / Säljarjobb / Täby Visa alla säljarjobb i Täby
2025-12-26
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qualitylife Sweden AB i Täby
Qualitylife tvättar mattor, madrasser och möbler på plats till privatpersoner, företag, butiker, kontor och hotell.
Vi söker dig som snabbt vill visa resultat på sälj o bokning av kunder med målsättning att leda o utbilda andra.
Har du en stark drivkraft, och en naturlig förmåga att skapa relationer med människor?
Brinner du för att få teamet att vinna ?
För att lyckas med detta måste du vara beredd att visa vad du går för. "Lead by exempel".
Vad vi erbjuder:
• Branschens bästa provisioner - din framgång ger hög belöning .
• En stödjande och dynamisk arbetsmiljö - här får du den support och utbildning du behöver för att nå dina mål.
Vi söker dig som:
• Älskar att tävla och alltid strävar efter att överträffa förväntningar.
• Har en naturlig förmåga att bygga relationer och skapa förtroende hos kunder.
• Har entreprenörsanda och trivs i en roll där ditt resultat speglar din egen insats.
Är du redo att kliva in i en roll där du får möjlighet att både växa och ha kul på jobbet? Tveka inte - sök idag och bli en del av vårt framgångsrika team!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
rekrytering@qualtylife.se
E-post: rekrytering@qualitylife.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rekond säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qualitylife Sweden AB
(org.nr 556524-4299) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9663947