Säljgruppen söker säljare

2025-09-26
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Ljusdal
, Ragunda
, Östersund
Bygg relationer, skapa försäljning, gör skillnad i butik genom att bli vår nya säljare i distrikt Hälsingland/Västernorrland!
Dina arbetsuppgifter hos oss
Som säljare i Säljgruppen besöker du dagligvarubutiker inom ditt distrikt. Du bygger hållbara relationer med butikspersonal och chefer, presenterar nyheter, säljer in kampanjer, förstår dina kunders behov och hjälper till att hitta lösningar för ökad försäljning ur butik. Du exponerar våra varor i butik, följer upp kampanjer och jobbar aktivt tillsammans med dina kunder för att skapa lönsamhet för våra uppdragsgivare och kunder inom våra kategorier.Du utgår från din bostad och besöker dina kunder i distriktet dvs. butiker som ICA, COOP, WILLYS m fl. Elbil som tjänstebil ingår. Du bor med fördel i Sundsvall med omnejd, utifrån att det kommer att vara din utgångspunkt. Distriktet innefattar dagligvarubutiker i Hälsingland och Västernorrland.
Vem är du?
Vi söker dig som arbetar som fält- eller distriktssäljare inom dagligvaruhandeln. Vi ser gärna sökande med några års erfarenhet av arbete i dagligvaruhandel. Som person är du självgående med en stark drivkraft, du har en hög social förmåga och är skicklig på att skapa och vårda långsiktiga relationer. Du arbetar strukturerat med tydligt fokus på affärsmässighet och resultat. Du är självklart professionell i ditt agerande mot kund.
Om Säljgruppen
Säljgruppen är ett säljbolag som verkar i hela Norrland där vårt område svarar för cirka 55% av Sveriges yta. Vi är specialiserade på färsk- och frysvaror inom dagligvaruhandeln och hjälper i dagsläget över 300 butiker att skapa starkare varumärken med ökad försäljning. Grundades 1993 och är det äldsta säljbolaget inom dagligvaruhandeln i Norrland.Vi verkar i områdena: Västerbotten, Norrbotten, Lappland, Jämtland, Härjedalen, Västernorrland, Dalarna och Gävleborg. Vi jobbar med ledande varumärken, exempelvis: Guldfågeln, Carolines kök, Wernerssons ost, Jojjen, etc.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna rekrytering samarbetar vi med OnePartnerGroup och du visar intresse för tjänsten via onepartnergroup.se. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Oscar Jonsson på 072-142 88 25 alternativt oscar.jonsson@onepartnergroup.se
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, eventuella tester, referenstagning och bakgrundskontroll förekomma för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg.. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537), https://www.saljgruppen.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Säljgruppen AB Kontakt
Jessica Larsson jessica.larsson@onepartnergroup.se Jobbnummer
9529490