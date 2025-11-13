Säljassistent - deltidsuppdrag för studenter
Bravura Sverige AB / Säljarjobb / Lund Visa alla säljarjobb i Lund
2025-11-13
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Vill du representera ett starkt varumärke och samtidigt utveckla dina säljkunskaper? Vi söker drivna och utåtriktade studenter som vill arbeta med att skapa affärsmöjligheter och bygga nätverk - på ett flexibelt deltidsupplägg.
Välkommen med din ansökan!
Om tjänsten Detta är ett konsult- och deltidsuppdrag på cirka 10 timmar per vecka fördelat på 2 dagar/veckan, perfekt att kombinera med studier. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos vår kund. Uppdraget varar i 10 veckor men det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
Om företaget
Mer information om företag och uppdrag ges i samtal med Bravura.
Arbetsuppgifter
Du arbetar med att aktivt kontakta företag inom en etablerad inköpsorganisation, där förhandlade erbjudanden redan finns på plats. Din uppgift är att skapa intresse för premiumprodukter, generera leads och driva affärer genom att presentera attraktiva lösningar. Du jobbar självständigt, får tillgång till säljmaterial och en tydlig pitch.
Skapa kontakt med företag och presentera erbjudanden.
Generera leads och registrera i system
Hantera invändningar och följa upp affärer
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Student med intresse för försäljning och kundkontakt
God kommunikationsförmåga och trygg i att ringa utgående samtal
Meriterande: erfarenhet av CRM-system och leadhantering.
Möjlighet att jobba hemifrån/på distans
Du är utåtriktad, positiv och gillar att ta initiativ. Du trivs med att arbeta självständigt, är snabb i urvalet och har en stark vilja att nå resultat. Din förmåga att bygga relationer och hantera invändningar gör dig framgångsrik i rollen.
Varför är detta en unik möjlighet?
Du får säljerfarenhet och bygger nätverk i en professionell miljö
Du representerar ett starkt varumärke med färdiga erbjudanden
Du jobbar flexibelt och kan påverka din egen framgång
Övrig information
Start: 15 januari Plats: Uppsala, Lund, Skåne Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://www.bravura.se Arbetsplats
Bravura Kontakt
Jessie Borglund jessie.borglund@bravura.se 0721464416 Jobbnummer
9604143