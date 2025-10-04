Säljare till spännande event
Medla Sverige AB / Säljarjobb / Malmö
2025-10-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
, Lund
, Helsingborg
, Kristianstad
, Borås
eller i hela Sverige
Om Jobbplats
Jobbplats arbetar med att förmedla kontakten mellan arbetsgivare och arbetssökande. Genom att registrera dig kan vi hjälpa dig att snabbare nå ut till företagen och börja din nästa anställning.
Vi söker nu på uppdrag från en kund nya säljare till deras eventavdelning.

Publiceringsdatum2025-10-04

Om företaget
Företaget vi rekryterar åt har specialiserat sig på eventförsäljning och har i dag några av de mest attraktiva event uppdrag du kan tänka dig. Företaget är verksamma över hela Sverige och har funnits i över 15 år. Företaget samarbetar med stora välkända företag och har flera a olika produkter du klan sälja, de arbetar ständigt med att förnya sin portfölj för att du ska kunna förnya dig i din tjänst. Några av produkterna de säljer är bland annat, elavtal, telefoni, matkasse, välgörenhet, träning och hälsa. Du väljer själv vad du känner passar dig bäst.Om tjänsten
Du kommer att arbeta på attraktiva event i gallerior, mässor, köpcentrum eller liknande platser. Arbetstiderna är 10-18 där du även kan välja att arbeta kvällspass till 20:00 för extra OB.
Du kommer att arbeta i attraktiva montrar där du i lugn och ro kan prata med din kund.
Företaget här även en egen Academy där du kan utvecklas och få mer säljutbildning för att växa som säljare.
Jobbet som säljare
För att lyckas som säljare behöver du vara utåtriktad och gilla att prata med människor. Då arbetet är prestationsbaserat är det också en fördel om du är tävlingsinriktad och gillar utmaningar.
Du kommer att få en gedigen utbildning och en erfarenhet som du kommer att ha nytta av genom hela arbetslivet. Faktum är att de flesta som rekryterar ser det som en stor fördel om man har arbetat med försäljning någon gång i livet.Kvalifikationer
Du behöver ingen tidigare erfarenhet för att lyckats med tjänsten. Du blir utbildad från start med allt du behöver kunna för att få en bra start.
Du kommer att träffa dina kunder ansikte mot ansikte så du behöver behärska en god social kompetens och gilla att föra en dialåg.
Att kunna flytande svenska är ett krav.Ersättning
Lönen är baserad på en fast lön på 25 000 samt provision.
Lönen uppgår till 40 000 när du når budget.
Fast och Rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medla Sverige AB
(org.nr 559053-9762), http://www.jobbplats.se Arbetsplats
Jobbplats Jobbnummer
9540670