Säljare till Finbin
2026-03-06
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Sollefteå
, Härnösand
Drivs du av att göra affärer och gillar att skapa och utveckla kundrelationer? Har du erfarenhet av lösningsorienterad försäljning och/eller annan relevant erfarenhet? Då kan du vara den vi letar efter!
Finbin tillsammans med Team Tejbrant erbjuder hållbara och högkvalitativa produkter för offentliga miljöer i en stilren skandinavisk design. Här finns en stor personlig vilja att ta ansvar, en kvalitetsmedvetenhet och ett sunt miljötänk.
Nu söker Finbin en målmedveten och självgående Area Sales Manager som ska driva och utveckla kunder och affärer. Du ges fin möjlighet att driva projektförsäljning och att växa i ett stabilt och innovativt företag med tillverkande moderbolag i Finland samt Tejbrants tillverkning i Hultsfred. Tjänsten är en tillsvidareanställning hos Finbin. Du ansvarar för ditt eget försäljningsdistrikt, som sträcker sig från Sundsvall och norrut.
Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
I rollen som Area Sales Manager driver du försäljning och utveckling av Finbins och Team Tejbrants affärer. Du skapar långsiktiga kundrelationer och arbetar med både privat och offentlig sektor. Kunderna är exempelvis regioner, kommuner, entreprenörer, byggföretag och andra relevanta aktörer. Du erbjuder Finbins och Team Tejbrants hela produktportfölj med lösningar inom offentliga miljöer som exempelvis konceptet "smarta papperskorgar", källsortering, utemöbler, cykellösningar samt skydd och produkter för hållplatser. Du driver flera försäljningsprojekt parallellt med både korta och längre tidshorisonter och många kontaktytor. Du är med och tar fram försäljningsmål och budget samt följs upp mot dem. Du kommer också att representera Finbin och Team Tejbrant på utvalda mässor och events.
Vem är du?
Vi söker dig som är teknikintresserad, med god erfarenhet av lösningsorienterad försäljning B2B, och har starkt affärsmässigt driv. Du har god förståelse för kravställning och erfarenhet av att omvandla dessa till affärer. Har du god förståelse för segmentet Finbin och Team Tejbrant verkar inom är detta meriterande. Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift, har goda kunskaper i Office-paketet, CRM- och ERP-system samt innehar B-körkort.
Som person är du resultatorienterad, effektiv och ordningsam och du trivs att arbeta självständigt i en roll med stort eget ansvar. Du har ett coachande förhållningssätt, är kommunikativ och du tycker om att ge bra service till dina kunder. Att bygga goda relationer är viktigt för dig och du trivs med att vara ute på fältet för att träffa kunder och samarbetspartners. Vidare är du prestigelös och räds inte att hugga tag där det behövs.
Om verksamheten
Allt började 1945 på en liten metallverkstad i östra Finland. Drivkraften var att tillverka nya - hållbara, lättanvända och vackra - möbler för utomhusbruk, för att användas av alla människor. Lehtovuori / Finbin är ett finskt familjeägt företag med ca 60 anställda varav mer än hälften jobbar i produktionen. Företaget har länge varit marknadsledande i Finland och är nu på väg att växa utanför Finlands gränser. Export har skett sedan mitten av 1990-talet men det är först nu som det riktiga klivet ut på den Europeiska marknaden sker. Målet för oss är att bli ledande på den Europeiska marknaden. Totala omsättningen ligger runt 120 MSEK. Dotterbolag finns i USA och i Sverige. Export sker till ca 40 länder.
Januari 2026 förvärvade Finbins moderbolag Lehtovuori alla aktier i Team Tejbrant. Team Tejbrant är ett familjeägt bolag grundat 1982 och i dag en av Europas ledande tillverkare av väderskydd och lösningar för offentliga miljöer med en omsättning runt 140 MSEK. Våra produkter finns i över 20 länder och används dagligen i stadsmiljöer som Stockholm, Berlin och Warszawa. Med egen produktion i Sverige och Polen kombinerar vi teknisk kvalitet, hållbar design och långsiktigt ansvar. Sedan 2025 är Team Tejbrant en del av Lehtovuori Group, vilket ger oss ännu starkare förutsättningar att utveckla framtidens hållbara stadsmiljöer tillsammans med engagerade och kunniga medarbetare.
