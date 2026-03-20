Säljare till Electroline
2026-03-20
Publiceringsdatum2026-03-20Om företaget
Electroline är ett svenskägt företag som grundades 1993 och har sitt huvudkontor i Sverige samt en egen belysningsfabrik i Jiangmen i Kina. Företaget ingår i Amplex affärsområde Lighting, där Electroline bidrar med utveckling och tillverkning av belysningslösningar för hem och offentliga miljöer. Amplex är en privatägd svensk företagsgrupp och systergrupp till KAMIC Group.
Electroline erbjuder en helhetslösning inom belysning och arbetar genom hela kedjan, från design och teknisk utveckling till sourcing, produktion, certifieringar och kvalitetsarbete. Verksamheten omfattar även stöd inom marknadsföring och förpackningslösningar, vilket skapar ett sammanhållet erbjudande från idé till färdig produkt. Med omkring 200 medarbetare inom produktion, teknik, logistik och försäljning i Europa, Kina och Hongkong har Electroline goda förutsättningar att möta olika kundbehov. Här blir du en viktig del av en internationell verksamhet med stort kunnande, stark leveransförmåga och tydlig ambition att växa med fler kunder i Europa. Läs mer om Electroline här.
Vi på Asta Agency samarbetar med Electroline i den här rekryteringsprocessen. Processen sker genom Asta och du blir sedan anställd direkt hos Electroline i det svenska koncernbolaget Amplex LI AB. Om tjänsten
I rollen som Säljare får du arbeta i gränslandet mellan försäljning, kunddialog, trendspaning och produktutveckling. Det här är en ny roll som du kommer få vara med och forma framåt, rollen syftar till att fortsätta utveckla affären och växa med fler kunder i Europa. Den passar därför dig som trivs med att bygga relationer över tid och som motiveras av att öppna nya dörrar, skapa affärsmöjligheter och följa projekt hela vägen från idé till färdig produkt.
Du kommer främst att arbeta med att utveckla nya kundkontakter och men även till viss del ha dialog med befintliga kunder kring kommande kollektioner, behov och produktidéer, med fullt ansvar från initial kontakt till beställd order och uppföljning. Arbetet innebär att fånga upp trender, omvandla insikter till relevanta förslag och driva dialogen vidare tillsammans med kunder och ingenjörer. Du blir en viktig länk mellan den europeiska marknaden och teamet i Kina, där tätt samarbete är avgörande för att skapa rätt lösningar. Det förekommer resor som en del av tjänsten, både inom Sverige och Europa men även till Kina.
Kvalifikationer och egenskaper
Du har en naturlig förmåga att bygga relationer och skapa förtroende i nya kundkontakter. För att trivas i rollen är det viktigt att du har ett genuint intresse för produkter, affärer och kunddialog, samt att du är bekväm med att driva processer som ibland sträcker sig över längre tid. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för att föra aktiviteter framåt och har tålamod i affärer där resultatet inte alltid kommer direkt. Rollen passar dig som är självgående och har ett eget driv, men som samtidigt samarbetar väl med olika kontaktytor och kommunicerar tydligt och förtroendeingivande. Med uthållighet, ansvarskänsla och ett stabilt arbetssätt skapar du goda förutsättningar för långsiktiga kundrelationer.
Därtill har du:
Utbildning inom ett tekniskt område.
Erfarenhet av försäljning eller kundbearbetning.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande erfarenheter:
Erfarenhet från belysningsbranschen eller närliggande område.
Kunskaper i tyska eller franska.
Övrig information
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid.
Plats: Du kan utgå från hela Sverige, men med fördel är din placeringsort i Göteborg eller närliggande område.
Omfattning: Heltid.
Lön: Fast lön med tillhörande årlig bonus samt förmånspaket innehållande tjänstebil, friskvårdsbidrag och tjänstepension.
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan annonsen avpubliceras. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till ellen@astaagency.se
Om Asta Agency
Asta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering, bemanning och hyrrekrytering på astaagency.se. Så ansöker du
