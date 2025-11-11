Säljare till Acetec
2025-11-11
Utesäljare till Acetec - bli en del av vår tillväxtresa!
Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas och söker nu en engagerad utesäljare som vill vara med och utveckla vår affär ytterligare. Hos oss får du chansen att arbeta med starka produkter, ett svenskt kvalitetsvarumärke och ett team fantastiskt team som hjälper varandra.
Om rollen
Som utesäljare på Acetec blir du en viktig del av vårt säljteam. Du driver och utvecklar försäljningen i ditt distrikt genom att bygga långsiktiga relationer och hitta nya affärsmöjligheter. Det handlar om professionell och konsultativ försäljning - här får du använda både ditt tekniska intresse och affärssinne.
Du planerar och genomför kundbesök, visar våra produkter i praktiken och förhandlar fram affärer som skapar värde för båda parter. Dina kontakter kan vara allt från installatörer och grossister till projektledare, konsulter, inköpare och ledning.
I rollen kommer du att:
• Arbeta utifrån hemmet och tillbringa större delen av tiden ute hos kund
• Utveckla ditt distrikt genom strategisk nykundsbearbetning och relationsbyggande
• Samarbeta tätt med din försäljningschef och dina kollegor för att nå gemensamma mål
• Driva säljprocessen från första kontakt till avslutad affär
• Planera, följa upp och leverera på aktivitets- och affärsplaner
Tjänsten innebär resor och övernattningar.
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för försäljning och gillar att skapa affärer genom förtroende och engagemang. Du har ett naturligt driv, är strukturerad och trivs med att arbeta självständigt - men uppskattar också ett team där man delar erfarenheter och idéer.
Vi tror att du har:
• Erfarenhet av B2B-försäljning, gärna med teknisk eller konsultativ inriktning
• Arbetat mot branscher som luft, klimat eller energiteknik
• Ett starkt affärssinne och förmåga att skapa långsiktiga relationer
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande:
Vana av att arbeta i CRM-system, samt kunskaper i Excel och PowerPoint.
Vad vi erbjuder
Hos Acetec blir du en del av ett svenskt tillväxtföretag som utvecklar och tillverkar marknadsledande produkter inom luft, klimat och energiteknik - som avfuktare, ventilationsaggregat och luftrenare. All utveckling och produktion sker i Älvsbyn, Norrbotten, med fokus på kvalitet, miljö och innovation.
Här får du:
• En självständig roll med stort eget ansvar
• Tydliga mål och möjlighet att påverka din egen framgång
• Ett prestigelöst team med högt engagemang och nära samarbete mellan varandra
• Ett starkt svenskt varumärke med produkter du kan vara stolt över att sälja
Placeringsort
Vi ser gärna att du bor i eller i närheten av Stockholm, med god lokalkännedom i regionen.

Publiceringsdatum: 2025-11-11

Så ansöker du
Vi behandlar ansökningar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
I denna rekrytering samarbetar Acetec med Culpeo People & Culture Partner.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
John Bergmark, Rekryteringskonsult
john.bergmark@culpeo.se

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
