Säljare Solenergi & Batterilösningar | aSolar

2026-04-14
aSolar söker affärsdrivna säljare till satsning på solceller och batterilösningar
Vill du vara med och göra skillnad samtidigt som du bygger en framgångsrik karriär inom försäljning? Vi söker nu dig med tidigare erfarenhet av försäljning till vårt växande team med fokus på solceller, batterilagring och laddlösningar.
Om rollen:
Som säljare hos oss på aSolar ansvarar du för hela kundresan från första kontakt till stängd affär. Du kommer att:
Bearbeta inkommande leads via våra boknings- och marknadsföringskanaler
Identifiera kundens behov och presentera lösningar med fokus på värde och långsiktig investering
Räkna fram och föreslå rätt lösning utifrån tekniska och ekonomiska förutsättningar
Arbeta med tydlig målsättning
Vi erbjuder:
En attraktiv lönemodell med fast grundlön och provision
Inkommande leads - bra förutsättningar till lyckade affärer
Tydlig onboarding, löpande säljträning och tekniskt stöd
Möjlighet att växa internt i takt med företagets expansion
Vi söker dig som:
Har ett starkt självledarskap och är van vid att ta ansvar för din egen prestation och aktivitetsnivå
Är analytisk och trygg i att arbeta med kalkyler, prissättning och marginalberäkningar
Har förmågan att bygga förtroende och tydliggöra affärsnytta för kunden - du vet hur man pratar värde och ROI
Är kommunikativ, lyhörd och kreativ i att identifiera och föreslå anpassade lösningar
Arbetar strukturerat, har tålamod och förstår vikten av långsiktiga kundrelationer
Har minst ett års erfarenhet av försäljning via telefon
Meriterande:
Teknisk bakgrund eller tidigare erfarenhet av försäljning av solceller/batterier
Tidigare erfarenhet av B2B eller mer avancerad B2C-försäljning
Om aSolar
aSolar levererar kompletta energilösningar - från projektering till färdig installation.
Vi arbetar både direkt mot slutkund och som partner till installatörer och entreprenörer, med kunder inom företag, offentlig sektor, föreningar och privatmarknad.
Bolaget har haft en stabil tillväxt sedan start, byggd på hög kvalitet i installationer och ett starkt rykte på marknaden. Sedan 2023 drivs bolaget av familjen Andreasson.Publiceringsdatum2026-04-14Så ansöker du
Rekryteringsprocessen är digital och vi kommunicerar löpande håll koll på din mobil efter att du skickat in din ansökan.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och samtidigt bidra till smartare energilösningar? Skicka in din ansökan redan idag till info@asolar.se
urval sker löpande!
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: info@asolar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare aSolar AB
(org.nr 559207-9387), https://www.asolar.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9854289