Säljare sökes
2026-03-03
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige
Endast för dig som är en seriös säljare och trygg i provision.
Nu söker vi fler erfarna, självgående säljare som vill arbeta helt på provision i ett område där behovet redan finns. Ersättning utan tak.
Det här är inte "nice to have"-försäljning. Arbetsmiljöverket är tydliga kring lagkrav kopplade till psykisk hälsa på arbetsplatsen.
HHR, Hjärt- och Hjärnräddning är ett utbildningskoncept som möter dessa krav.
Med andra ord drivs efterfrågan även av lagkrav. Om rollen:
• Provisionsbaserad försäljning (ingen fast ersättning)
• B2B, mot beslutsfattare, HR och ledningsgrupper
Frihet under ansvar med stöd, struktur och nära samarbete med Head of Sales. Coachning och säljutbildning får du av oss.
Du lär dig HHR hos oss, säljkompetensen har du redan.
Vi söker dig som:
• Är bekväm med provision
• Kan boka möten och driva affärer självständigt
• Vill bygga marknad långsiktigt
• Lockas av reglerade, växande marknader
Detta passar inte dig som söker "testa lite sälj". Det passar dig som vill ta position tidigt i ett segment som exploderar.
Intresserad?
Hör av dig så kopplar jag dig vidare till vår Head of Sales.
• ------------------------------
Charlotte Kaupang
VD & Grundare, YourMinds Sverige ABcharlotte@yourminds.se
070-254 68 86
