Säljare Södra Stockholm
Isolerab AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-11-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Isolerab AB i Stockholm
, Upplands Väsby
, Uppsala
, Västerås
, Norrköping
eller i hela Sverige
Inspireras du av att träffa nya människor? Vill du kunna styra din egen tid mot uppsatta mål? Vill du kunna påverka din inkomst? Då tror vi att denna tjänst kan vara något för dig!
Isolerab söker en pålitlig och initiativtagande person till vårt härliga säljteam! Isolerab är en ledande helhetsleverantör inom isolering, ventilation och mögelbehandling. Vår affärsidé är att erbjuda friskare inomhusklimat och lägre energikostnader till våra kunder - och vi har verkligen lyckats. Med flera tusen nöjda kunder runt om i Dalarna, Gästrikland, Västmanland, Uppsala, Örebro, Karlstad, Norrköping och Stockholm är vi mycket stolta över våra första 14 år. Vi har haft en snabb tillväxt i företaget - och den fortsätter. Nu ser vi fram emot en mycket ljus framtid, både på existerande och framtida marknader.
Jobbet som fältsäljare på Isolerab Nu söker vi dig som vill vara vår representant i Södra Stockholm. Rollen som fältsäljare innebär i huvudsak uppsökande försäljning men även besiktning och rådgivning. Att möta kunder, både befintliga och nya är en stor och viktig del i arbetet. Vi erbjuder dig en härlig företagskultur med glädje och energi. För oss är det viktigt med gemenskap och att ha roligt på jobbet.
Som fältsäljare får du:
Kontinuerlig utbildning inom kundbemötande, försäljningsteknik och personlig utveckling Stora utvecklingsmöjligheter inom vårt växande företag
Förmånsbil
Kollektivavtal
Roliga event och motiverande tävlingar i form av utlandsresor mm
En attraktiv lönemodell
Vem söker vi? Med fokus på att anställa rätt medarbetare vill vi positionera oss som en av de stabilaste spelarna i branschen. Och när vi säger rätt medarbetare menar vi dig som har initiativförmåga, energi och en positiv inställning till livet. Vi söker dig som gillar människor, att ge service och göra kunden nöjd. Om du också har en god kommunikativ förmåga och kan strukturera och organisera ditt arbete för att nå uppsatta mål så vill vi gärna träffa dig. Din tidigare erfarenhet och utbildning är mindre viktig för oss. Har du rätt inställning så ger vi dig verktygen för att lyckas.
Vi ser fram emot din ansökan!
Urval Urval och intervjuer för tjänsten sker löpande så ansök redan idag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isolerab AB
(org.nr 556848-4710), https://https://www.isolerab.se/ Arbetsplats
Isolerab Kontakt
Niklas Lindberg niklas.lindberg@isolerab.se 010-147 82 91 Jobbnummer
9596361