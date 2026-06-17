Sjukhuskemist till kromatografi sektionen, Klinisk kemi, Umeå
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin / Kemistjobb / Umeå Visa alla kemistjobb i Umeå
2026-06-17
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Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med nationell och internationell spetsforskning samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner.
Laboratoriemedicin Västerbotten har cirka 520 anställda inom laboratoriespecialiteterna klinisk patologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk genetik. Även biobank, vårdhygien och vävnadsinrättning ingår i verksamheten. Vi är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Verksamheten är sedan 1998 ackrediterat enligt ISO 15189.
Klinisk kemi finns på Norrlands universitetssjukhus i Umeå och på länsdelssjukhusen i Lycksele och Skellefteå. Klinisk kemi har ca 140 medarbetare varav ca 100 har sin placering i Umeå. Delar av verksamheten är öppen dygnet runt och klinisk kemi i länet lämnar ut ca 7 miljoner analysresultat per år. Vid kromatografilaboratoriet analyseras mer än 40 000 prover per år i huvudsakligen för diagnostik av missbruk samt olika sjukdomstillstånd. Analys sker med hjälp av kromatografiska och masspektrometriska metoder. Prover kommer främst från sjukhus och andra vårdinrättningar inom norra regionen.
Du som sjukhuskemist ingår i en arbetsgrupp med kollegor bestående av flera olika yrkeskategorier som värdesätter samarbete och ställer upp för varandra. På sektionen för kromatografi finns två kemister och fem biomedicinska analytiker, verksamheten är förlagd till dagtid.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Som sjukhuskemist hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga i vården.
Du deltar i utvecklingen av nya metoder men har också ett ansvar för att metoder i drift fungerar och följer beslutade kvalitetsmål. Problemlösning är en del av vardagen. I arbetet ingår ansvar för underhåll och service utanför serviceavtal.
Du deltar aktivt i att tekniska rutiner finns och är uppdaterade samt att dokumentation följer kvalitetsledningssystem och ackrediteringens krav. Upphandling med kravställan och driftstart av nya metoder och instrument ingår i arbetet.
Du kommer vid behov att analysera prover från klinisk rutinverksamhet samt från forskningsprojekt. Forskningsprover kommer ofta från biobankade prover och utveckling av metoder som kräver låg provvolym är ett måste. Analys sker med gaskromatografi (GC) eller vätskekromatografi (HPLC) kopplat till masspektrometri (LC-MS/MS).
Arbetet sker i samråd med medicinskt ansvariga läkare, andra sjukhuskemister, ingenjörer, och medicinsk chef/avdelningschef. Det dagliga arbetet är mycket varierande med allt från praktiska uppgifter för att säkra daglig drift, kvalitetsdokumentation till deltagande i och/eller leda utvecklingsprojekt.
Du är stationerad i Umeå men har ett länsövergripande uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är kemist eller har motsvarande kompetens med inriktning mot analytisk kemi. Tidigare erfarenhet av kromatografi och masspektrometri är ett krav.
Vi ser gärna att du har kunskap/erfarenhet inom några av följande områden; metodutveckling, validering, statistik, kvalitetssystem, Excel- och makroprogrammering eller programmering av pipetteringsrobotar. Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift, och kan med lätthet kommunicera med olika yrkesgrupper. Du har god kunskap i engelska, tal och skrift.
Intresse och förmåga att självständigt inhämta och förmedla kunskaper runt nya metoder och systemstöd är en förutsättning för att fungera väl i den tekniskt avancerade miljön. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Internutbildning och inskolning av befintlig analysutrustning och teknisk miljö sker löpande under första åren.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331123". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin Kontakt
Avdelningschef
Eva Hedström eva.hedstrom@regionvasterbotten.se 090-785 25 20 Jobbnummer
9969115