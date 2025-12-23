Säljare & badrumsdesigner
Interni Kakelstudio AB / Säljarjobb / Hässleholm
2025-12-23
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
Visa alla jobb hos Interni Kakelstudio AB i Hässleholm
Om Interni
På Interni Kakelstudio brinner vi för vackra ytor och nöjda kunder oavsett om det är privatpersonen som drömmer om sitt nya badrum eller arkitekten som ritat nästa stora kommersiella projekt.
Med butiker i Malmö, Hässleholm, Växjö, Helsingborg och vår nya butik i Linköping är vi redan en självklar partner för både privatpersoner och hantverkare i södra och mellersta Sverige
Vi har lång och gedigen erfarenhet av allt från små badrumsrenoveringar till stora kommersiella fastigheter och samarbetar dagligen med privatkunder, husleverantörer, byggentreprenörer och några av landets mest spännande arkitektkontor.
Nu växer vi ytterligare och letar efter dig som vill vara med på resan och göra skillnad på riktigt. Publiceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i butiken i Hässleholm.
Tjänsten innebär arbete vardagar samt vissa lördagar enligt rullande schema.
Din vardag handlar om att möta kunder i butiken, lyssna in deras behov och önskemål, och sedan guida dem rätt bland vårt breda sortiment av kakel, klinker och badrumsinredning. Du ger tips och idéer, föreslår smarta och vackra lösningar och hjälper dem att visualisera hur allt kan bli tillsammans.
Om dig - vem vi söker
Vi letar efter dig som är en glad och engagerad person med ett genuint intresse för inredning, färg och form. Du har en naturlig känsla för vad som blir vackert och funktionellt och du älskar att hjälpa kunder att förverkliga sina idéer.
Du är en stjärna på service, lyhörd för kundens behov och med förmågan att skapa förtroende. Du trivs i säljande roller där du får guida, inspirera och föreslå lösningar som gör skillnad.
Vi ser gärna att du är lättlärd och bekväm med datorer eftersom du kommer att arbeta i vårt affärssystem och använda olika datorprogram som hjälpmedel.
Du är positiv och social med en portion humor och pondus. Har du jobbat med försäljning, inredning eller kundservice tidigare är det ett plus. Det viktigaste är din personlighet och din vilja att lära dig och växa tillsammans med oss.
Intresserad?
Låter detta som din nästa utmaning?
Skicka ditt CV och ett personligt brev till johannes.hansson@interni.se
och berätta lite om dig själv och varför just du skulle passa hos oss.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Vi ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: johannes.hansson@interni.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Interni Kakelstudio AB
(org.nr 556820-4076)
281 43 HÄSSLEHOLM Jobbnummer
9661994