Vi bryr oss - om både fötter och människor
Sedan 1985 har JOBI Footright AB gjort arbetsdagarna skönare för människor inom vård, skola och omsorg.
Vi säljer arbetsskor med personlig service - på plats hos kunden.
Med omtanke, kvalitet och glädje har vi blivit marknadsledande inom besöksförsäljning av skor som gör skillnad i människors vardag.
Nu söker vi en ny säljare till distriktet Norrköping - kanske är det du?
Ditt uppdrag
Som säljare hos JOBI möter du våra kunder på deras arbetsplatser.
Varje dag har du fem förbokade besök, där du visar säsongens skokollektion och hjälper kunder att hitta rätt skor för sina fötter och sitt arbete.
Du "pratar fötter" - gör en behovsanalys, låter kunden prova och väljer rätt modell.
Det är en rörlig roll med mycket kontakt, energi och eget ansvar.
Vi söker dig som...
har lätt för att skapa kontakt och bygga förtroende
trivs med självständigt arbete men gillar också att samarbeta
har minst fem års heltidsarbetslivserfarenhet
klarar av ett fysiskt aktivt arbete (packning, upp- och nerlyft, m.m.)
tycker att försäljning handlar om att hjälpa människor
Vi erbjuder dig
Grundutbildning och löpande stöd
Tjänstebil och mobiltelefon
Fast lön 29 000 kr/mån + provision
Förbokade kundbesök - du fokuserar på försäljning och kundmötet
Hos oss får du kollegor som bryr sig - om både dig och kunderna.
Arbetet inleds med 6 månaders provanställning.
Tillträde: mars/april 2026
Placering: Norrköping med omnejd
Huvudkontor och lager: Helsingborg
Läs gärna mer om oss på www.jobi.se.
För frågor, kontakta vår försäljningschef Peter Jakobsson (telefontid 15.00-17.00).
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: jobb@jobi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare Norrköping". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobi Footright AB
(org.nr 556029-4273) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jobi Footright AB Kontakt
Försäljningschef
Peter Jakobsson 0765-264418 Jobbnummer
