Säljare Linköping & Norrköping
2025-12-25
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Kinda
, Askersund
, Örebro
Är du en affärsdriven relationsbyggare som vill göra skillnad - på riktigt?
Nu har du chansen att ta nästa steg i din säljkarriär hos Ragn-Sells, Sveriges ledande kompetensföretag inom återvinning och miljö.
På uppdrag av Ragn-Sells rekryterar Made for Sales en energisk och tävlingsinriktad säljare till Region Syd-Öst inom Division Recycling, med ansvar för Östergötland. Vi ser gärna att du bor i eller har pendlingsavstånd till Linköping/Norrköping. Det här är rollen för dig som trivs med att ligga i framkant, driva din egen affär och samtidigt vara en självklar lagspelare i ett starkt och engagerat team där man bygger hållbara kundrelationer tillsammans.
I rollen som säljare hos Ragn-Sells arbetar du med B2B-försäljning av företagets återvinningstjänster. Tyngdpunkten ligger på att etablera nya kundrelationer, men du ansvarar också för att utveckla befintliga kundkonton. Du bearbetar främst små och medelstora företag, ofta inom industri, fastighet, retail och offentlig sektor. Tjänsteutbudet är brett - med särskilt fokus på mer komplexa lösningar inom exempelvis farligt avfall - vilket gör rollen både utmanande och meningsfull. Inledningsvis ligger fördelningen cirka 80 % nya kunder och 20 % befintliga, för att över tid utvecklas till omkring 50/50 när du byggt upp din egen kundportfölj.
Du äger hela säljprocessen:
Identifierar och kontaktar nya potentiella kunder
Bokar och genomför möten
Arbetar konsultativt för att utveckla kundens miljö- och avfallshantering
Förhandlar och sluter avtal
Lämnar över affären till produktion och följer upp affär, kundnöjdhet och utvecklingsmöjligheter
Genom långsiktiga relationer med beslutsfattare skapar du merförsäljning och tillväxt, både för kunden och för Ragn-Sells.
Vi söker dig som har:
Minst 2 års erfarenhet av framgångsrik B2B-tjänsteförsäljning
Dokumenterat goda försäljningsresultat
Gymnasieutbildning, eftergymnasial säljutbildning (ex. IHM eller Sälj- och Marknadshögskolan) är meriterande
Goda IT-kunskaper, vana av CRM-system och Excel
B-körkort och mycket god svenska i tal och skrift
Men framför allt söker vi rätt personlighet.
Du är:
Tävlingsinriktad, målmedveten, självgående & coachbar
Driven av att skapa affärer och nå - och överträffa - dina mål
En relationsbyggare som skapar förtroende både externt mot kund och internt i organisationen
Teamorienterad, prestigelös och trygg i att samarbeta med olika funktioner
Strukturerad, affärsmässig och van att ha många parallella affärer igång
Du trivs i en roll där du får stort eget ansvar, högt tempo och tydliga mål - och där ditt engagemang verkligen gör skillnad.
Därför ska du välja Ragn-Sells
Hos Ragn-Sells får du:
En affärsnära och utvecklande säljroll i ett bolag som ligger i framkant
Möjlighet att kombinera försäljningsframgång med hållbar samhällsnytta
Ett kompetent, engagerat och sammansvetsat team med stark teamanda
En trygg arbetsgivare inom en stor nordisk koncern där prestation och ambition öppnar dörrar för fortsatt utveckling
Bra ledarskap som bidrar till utveckling och psykologisk trygghet
Här bidrar varje affär till ett fungerande kretslopp och en mer hållbar framtid.
Låter det här som din nästa utmaning?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande. Ansökan sker endast via annonsen.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Lisen Olander, rekryteringskonsult på Made for Sales.
Om Ragn-Sells
Ragn-Sells är ett av Sveriges ledande kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi hjälper våra kunder och samarbetspartners att minska sitt avtryck på klimat och miljö genom att samla in deras avfall, ta bort miljögifter och se till att värdefulla råvaror kommer tillbaka in i kretsloppet. Vi är över 1 600 medarbetare i Sverige och cirka 2 700 i koncernen, som också är verksam i Danmark, Norge och Estland. 2024 omsatte koncernen cirka 8,8 miljarder SEK. Våra värderingar vilar på ansvarstagande, enkelhet, helhetssyn och framåtanda - där varje medarbetares insats bidrar till ett mer cirkulärt och hållbart samhälle. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
