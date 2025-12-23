Säljare/installatör
Åhlins Allvarumarknad AB / Maskinreparatörsjobb / Askersund Visa alla maskinreparatörsjobb i Askersund
2025-12-23
, Laxå
, Kumla
, Hallsberg
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åhlins Allvarumarknad AB i Askersund
Vi söker installatörPubliceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Som installatör hos oss installerar du både vitvaror och hemelektronik hos kunder och bidrar samtidigt i butik för att ge bästa möjliga service. Du arbetar tillsammans med oss i butiken för att skapa en positiv upplevelse för alla som besöker oss. Hos oss får du också möjlighet att utveckla din produktkunskap och bidra till en trivsam och välkomnande butiksmiljö.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
• Installation av vitvaror hos kund genom till exempel tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner, kyl och frys
• Installation av hemelektronik
• Ge grundläggande användarinformation vid installation
• Säkerställa korrekt montering, inkoppling och att produkterna fungerar som de ska.
• Utföra enklare felsökning och reparation vid behov.
• Kundservice och försäljning i vår butik.
Arbetet med installationer sker enbart på vardagar och eventuellt helgarbete sker i vår butik.
Arbetstider
Tjänsten innebär främst arbete under vardagar mellan 09-18 men det kan förekomma arbete under helgen.
Vem är du?
Har du ett tekniskt intresse och trivs i mötet med kunder? Du behöver inte kunna allt om vitvaruinstallation från början, det viktigaste är att du är nyfiken, har en vilja att lära dig och en positiv inställning till nya utmaningar.
Vi söker dig som:
• Är praktiskt lagd och gillar att lösa tekniska problem
• Är noggrann och ser till att installationer och service blir rätt utförda
• Tar egna initiativ och är lösningsorienterad
• Kan arbeta självständigt men samarbetar gärna med kollegor
• Har en flexibel inställning och kan anpassa dig efter olika arbetsmiljöer
En viktig förutsättning för rollen är att du har B-körkort och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är också meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, goda kunskaper i engelska, samt utbildning inom installation eller annan relevant utbildning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Sysselsättningsgrad: 100%.
Anställningsform: Tillsvidare. Sex månaders provanställning tillämpas.
Lönevillkor: Enligt överenskomm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
Mail
E-post: emanuel.ahlin.bernstrom@elon.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åhlins Allvarumarknad AB
(org.nr 556194-3274)
Storgatan 29 (visa karta
)
696 30 ASKERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9661927