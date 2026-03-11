Säljare/inredare
2026-03-11
Brinner du för att ge service i världsklass? Gillar du att göra kundens dag lite bättre och bidra till ett välfungerande team där struktur och laganda står i centrum? Då kan du vara Svenska hem i Lidköpings nästa inredare/butiksäljare
Svenska hem tror på att kombinera vår expertis med din personliga stil för att skapa ett hem som speglar dig. Därför möter du i våra butiker vår kunniga personal som har ett genuint intresse för design och hjälper dig att hitta möbler som passar både klassiska uttryck och rådande trender.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
• Du kommer ingå i vårt säljteam där ditt huvudsakliga fokus blir uppsökande försäljning men även säljare i vår butik. Uppdraget som säljare/inredare på Svenska hem innebär att ge alla våra kunder ett varmt välkomnande, hög service och djup kunskap om vårt sortiment.
• Du träffar kunder genom personliga hembesök, lyssnar in deras behov och presenterar lösningar som är anpassade efter varje hem.
• Du kommer genomföra hembesök och aftersales-besök, där du fortsätter att vara en trygg rådgivare för våra kunder.
• Du kommer säkerställa en hög konceptefterlevnad genom att håll en god ordning i Svenska hem butiken i Lidköping.
Vad förväntar vi oss av dig?
Vi söker dig som är lösningsorienterad och brinner för försäljning, samtidigt som du har en genuin passion för att hjälpa människor. Du bidrar med ett glatt humör som gör att både kunder och kollegor känner sig sedda, uppskattade och välkomna.
Vi värdesätter:
• Din förmåga att lyssna, förstå kundens behov och omvandla dem till konkreta och affärsmässiga lösningar.
• Ditt engagemang och driv att nå uppsatta mål - både individuellt och tillsammans med teamet.
• Din uthållighet och din vilja att ta affären hela vägen till avslut.
• Ditt intresse för att analysera, utveckla och kontinuerligt förbättra din egen säljprocess för att skapa bättre resultat.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av försäljning med goda resultat, gärna inom sällanköpshandel
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska, både i tal och skrift.
• Det är meriterande med erfarenhet av möbler och inredning.
• B-körkort
Tillsvidareanställning på deltid 50 %, inleds med provanställning i 6 månader.
Arbetstider inkluderar kvällar och helger. Arbetet kommer ske på antingen dag eller kvällstid, eller båda, så därav viktigt att du kan arbeta både.
Tillträde enligt överenskommelse.
Rekrytering
Urval sker löpande. En bakgrundskontroll genomförs i slutet av rekryteringsprocessen för den kandidat som går vidare till slutskedet.
Intervjuer bokas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut. Vänta därför inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
