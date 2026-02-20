Säljare Em Home Boden
Antnäs och Bodensmöbelaffär AB / Butikssäljarjobb / Boden Visa alla butikssäljarjobb i Boden
2026-02-20
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Antnäs och Bodensmöbelaffär AB i Boden
, Luleå
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med försäljning i en inspirerande miljö? Nu söker vi på EM Home Boden en engagerad säljare på 50 %.Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
Tjänsten är på 50 % med start i maj. Vi ser gärna att du har möjlighet och vilja att arbeta mer under sommaren då behovet i butiken ökar.
Ditt främsta fokus kommer att vara aktiv försäljning och kundbemötande. Du hjälper våra kunder att hitta rätt möbler och inredning för deras hem och skapar en positiv köpupplevelse från start till avslut. I tjänsten ingår även varuhantering och att bidra till en inspirerande butiksmiljö.
Vi söker dig som:
Främst är intresserad av försäljning och drivs av att hitta rätt för kundens behov.
Är nyfiken och har ett intresse för inredning
Är social och trivs i mötet med kunder
Är engagerad, ansvarstagande och tar egna initiativ
Har möjlighet att arbeta mer timmar under sommaren
Erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav - rätt inställning och vilja att utvecklas är viktigast.
Vi erbjuder:
Ett varierande och roligt arbete med fokus på försäljning
Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö
Möjlighet till mer arbete under sommaren. Lön enligt Handels kollektivavtal
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: Tomassundqvist@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Antnäs och Bodensmöbelaffär AB
(org.nr 556492-8165)
Lulevägen 18 (visa karta
)
961 33 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Antnäs & Bodensmöbelaffär AB Jobbnummer
9753466