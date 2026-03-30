Säljare Elnät - Kabelskåp
ABB AB / Säljarjobb / Umeå Visa alla säljarjobb i Umeå
2026-03-30
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ABB AB i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Piteå
, Luleå
eller i hela Sverige
På ABB hjälper vi industrier att bli mer resurseffektiva och renare - och varje person här bidrar till resultaten. Du kommer att få möjlighet att leda, få stöd att växa och kunna vara stolt över den påverkan vi skapar tillsammans. Gå med oss och hjälp till att driva det som driver världen.
Denna position rapporterar till: Sales Manager.
Din roll och ditt ansvarsområde
Vill du bli en del av en global teknologiledare och bidra till framtidens smarta och hållbara energilösningar? Som Säljare hos ABB får du en utvecklande roll i en växande organisation där kundfokus, teknisk innovation och samarbete står i centrum. Här får du möjlighet att arbeta nära marknaden, bygga långvariga relationer och utvecklas i en miljö präglad av kvalitet, innovation och drivkraft.
Ansvara för kundbearbetning och försäljning i Norra Sverige, med fokus på elnät-, elentreprenadbolag, konsulter och installatörer.
Identifiera affärsmöjligheter genom att lyssna in kundernas behov och presentera ABB:s ledande lösningar inom lågspänningsfördelningar och kabelskåp.
Erbjuda både tekniskt och kommersiellt stöd för att skapa värde i kundernas projekt.
Planera och genomföra kundbesök samt driva aktiviteter såsom mässor, utbildningar och marknadsinsatser.
Följa upp och analysera försäljningsresultat för att aktivt driva affären framåt.
Kontinuerligt bygga och fördjupa din kunskap om eldistributionsmarknaden.
Samarbeta nära kollegor inom ABB:s försäljnings- och produktorganisation för att säkerställa en stark kundleverans.Publiceringsdatum2026-03-30Bakgrund
Teknisk gymnasieutbildning som lägst, gärna inom elkraft eller liknande teknisk inriktning.
Erfarenhet av kundorienterad försäljning - gärna från elkrafts- eller installationsbranschen.
Stark förmåga att bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer samt god kommunikativ förmåga.
Van att arbeta självständigt, ta initiativ och driva affärer med resultatfokus.
Erfarenhet av att planera och genomföra kundbesök och utveckla kundportföljer.
Trivs i en roll som innebär resor och övernattningar vid behov.
Goda språkkunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Det här erbjuder vi dig
Vi uppmuntrar dig till att ta initiativ, våga utmana idéer och driva ditt arbete framåt. Här växer du genom meningsfullt arbete och livslångt lärande, där vi stöttar dig längs vägen. Varje idé du delar och varje steg du tar bidrar till något större
Mer om oss
Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare platsannonser.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan i PDF-format. Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Notera att anställningsprocessen på ABB Sverige inkluderar en referenskontroll, ett drogtest och vid vissa rekryteringar även en utökad bakgrundskontroll.
Bli en av oss. Var med i teamet där framsteg sker, industrier förändras och ditt arbete formar världen. Run what Runs the world.
Recruiting manager Peter Andersson, +46 70 554 75 53 , Fackliga representanter - Sveriges Ingenjörer: Senad Hujic+46 730 88 30 06; Unionen: Mikael Jungmalm +46 702 90 33 60, Ledarna: Lenny Larsson +46 706 32 85 47. Talent Partner, Sara Vestin, +46 464 46 88
För att bygga en renare och smartare framtid krävs alla sorters människor: de nyfikna, de modiga och de kreativa. Därför välkomnar vi människor med alla bakgrunder och erfarenheter.
Är du redo att göra skillnad?
Ansök idag eller besök https://www.abb.com
för att lära dig mer om hur våra lösningar påverkar hela världen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ABB AB
(org.nr 559193-0903), https://careers.abb/sweden/se
Pendelgatan 2 (visa karta
)
904 22 UMEÅ Arbetsplats
Abb Business Center Jobbnummer
9827051