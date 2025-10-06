Säljare deltid Thansen Norrköping
2025-10-06
Vi behöver nu deltids- butikssäljare till vårt team i Norrköping.
Har du erfarenhet från försäljning av reservdelar, cyklar eller montering/balansering av däck och vill vara med på en fantastisk resa med stor utvecklingspotential så ser vi detta som ett stort plus när du söker.
Skicka in din ansökan via vår hemsida jobb.thansen.se
Drömmer du om en utvecklande och intressant arbetsdag där du kan finslipa dina kunskaper och utveckla dina ambitioner? Är du en serviceperson som gör allt för att kunden ska bli nöjd?
Är du intresserad av bilar, cyklar eller andra av våra produktgrupper?
Hos oss på thansen är det viljan som räknas om du vill komma långt i karriären. Vi har en platt struktur där alla kan hjälpa till att sätta sin prägel på thansen-konceptet.
Som säljare i thansen möter vi kunden med ett leende varje dag, brinner för service och är lagspelare.
En del av vårt serviceutbud omfattar bland annat reservdels försäljning, däck försäljning och montering i vår verkstad, montering av bilbarnstolar, cykelställ, vindrutetorkare, takboxar och ställ m.m.
Erfarenhet eller relevant certifikat kopplat till detta är meriterande men inget krav. Utbildning kommer att tillhandahållas.
Vi erbjuder:
• Ett spännande jobb i ett starkt växande företag
• Stora möjligheter till personlig utveckling
• Lön enligt kollektivavtal
• Förmånliga personalrabatter
Önskade kvalifikationer:
• Erfarenhet från försäljning av reservdelar, cyklar , däck
• Du behärskar svenska i tal och skrift
• God förståelse för IT är meriterande
Vi rekryterar kontinuerligt och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansök redan idag om du är intresserad!
Sökande måste vara över 18 år.Publiceringsdatum2025-10-06Om företaget
På T. Hansen Gruppen A/S arbetar vi varje dag för att kunderna ska få den bästa servicen. thansen är fast förankrat i dansk detaljhandel och betjänar idag kunder i alla åldrar inom ett brett sortiment.
I dagsläget har vi ett medarbetarteam på över 1 800 engagerade medarbetare, varav drygt 850 jobbar i butikerna. Under hela året arbetar vi efter vårt kundprogram ANK - Alltid nöjda kunder. Med programmet vill vi skicka en tydlig signal om att vi finns till för våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Norrköping Deltid". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare thansen AB
(org.nr 559363-2119)
koppargatan 30 (visa karta
)
602 23 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9543130