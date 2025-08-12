Säljare Aoptik Alvesta
2025-08-12
Vi söker en engagerad och serviceinriktad medarbetare till vår verksamhet i Alvesta!
Aoptik är en växande optikerkedja med stark närvaro i Alvesta. Med fokus på både synhälsa och stil vill vi tillsammans med dig hjälpa invånarna i dessa orter att inte bara se bra, utan även se bra ut.Publiceringsdatum2025-08-12Kvalifikationer
Vi letar efter dig som har hög social kompetens och förmågan att skapa långvariga relationer med våra kunder. Din lyhördhet och servicekänsla är avgörande i ditt arbete. På Aoptik är kunden alltid i centrum, och vi värdesätter din förmåga att bemöta varje kund professionellt och anpassa dig efter deras unika behov.
Vår verksamhet:
Aoptik samarbetar med branschledande varumärken inom både bågar, glas och optisk utrustning. Du kommer att vara en viktig ambassadör för dessa kvalitetsprodukter och hjälpa oss att sprida vår vision om synhälsa och stil till våra kunder i Alvesta.
Din utveckling:
Erfarenhet inom optikbranschen är meriterande, men det viktigaste för oss är din personlighet och ditt engagemang. Om du är rätt person erbjuder vi intern utbildning så att du kan utvecklas till en expert inom optik. Vi värdesätter din potential och ger dig möjlighet att växa tillsammans med oss.
Vi erbjuder:
• Frihet under ansvar: Vi tror på att du presterar bäst när du har utrymme att agera och utvecklas i din roll.
• Härlig arbetsmiljö: Hos oss finns en positiv och stöttande teamkultur där samarbete och trivsel står i fokus.
• Högkvalitativa produkter: Du får arbeta med toppmoderna produkter från några av branschens mest välrenommerade varumärken.
• Goda villkor: Vi erbjuder attraktiva förmåner och konkurrenskraftig lön.
Vill du vara med och bidra till Aoptiks tillväxtresa? Skicka in din ansökan redan idag och bli en viktig del av vårt team som kombinerar synvård med stil.
Intervjuer sker löpande.
Gör skillnad för invånarna i Alvesta - tillsammans med oss på Aoptik! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
