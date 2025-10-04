Säljare 80% Vikariat
MIO AB / Butikssäljarjobb / Nacka Visa alla butikssäljarjobb i Nacka
2025-10-04
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MIO AB i Nacka
, Kristinehamn
, Karlstad
, Ludvika
, Mariestad
eller i hela Sverige
Mio söker alltid de bästa medarbetarna. Varje dag strävar vi efter att tillsammans skapa en kundupplevelse i världsklass och ta nya steg mot vår vision - att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem. Vi vet att stolta medarbetare som trivs i sitt arbete gör skillnad för både kollegor och kunder. Därför erbjuder vi en arbetsplats där laganda, passion, affärsmässighet och kunskap är våra ledstjärnor. Med tydligt ledarskap, gemensamma mål och stort individuellt ansvar skapar vi tillsammans framtidens Mio - en plats där både människor och idéer får växa.
För dig som älskar att vinna, påverka och skapa kundmöten i världsklass!
Brinner du för kundmötet lika mycket som vi gör? Tycker du att det är givande och roligt att göra andras dag lite bättre och att hjälpa dem att hitta de bästa lösningarna på sina behov? Vi söker dig som älskar att sälja, som drivs av att överträffa mål, och som vet att det är kundmötet som gör skillnad.
Hos oss får du mer än ett jobb - du får en chans att växa, påverka och göra verklig skillnad varje dag.
Vi vet att stolta, engagerade medarbetare skapar kundupplevelser som sticker ut. Därför investerar vi i vår viktigaste resurs - våra människor. Med tydligt ledarskap, höga ambitioner och ett starkt lag i ryggen, bygger vi framtidens Mio.
Är det dig vi söker?
Du går igång på att slå säljbudgetar och sätta nya rekord - men också på att hjälpa kunden att hitta precis rätt lösning för sitt hem.
Du är en inspiratör och relationsbyggare, både i det snabba säljmötet och i långsiktiga kundrelationer.
Du har höga krav på dig själv och förstår att struktur, initiativtagande och samarbete är nycklarna till framgång.
Du ser varje ny kund som en möjlighet att glänsa - oavsett om det är i butiken, på telefon eller via mejl.
Om rollen - vad du kommer att göra
Som säljare på Mio är din huvudsakliga uppgift att:
Leverera kundmöten i världsklass - varje gång.
Arbeta målinriktat mot din egen säljbudget, samtidigt som du bidrar till teamets framgång.
Identifiera behov, erbjuda lösningar och driva avslut.
Säkerställa att butiken alltid är välfylld, inspirerande och ordningsam.
Ta ansvar för kommunikation med kunder via telefon och mejl.
Arbetstiderna är förlagda på både kvällar och helger.
Vad vi erbjuder
En arbetsplats där ambition, initiativ och prestation belönas.
En kultur som präglas av laganda, utvecklingsfokus och passion för försäljning.
Möjligheten att arbeta i ett entreprenörsdrivet företag där du får vara med och påverka.
Ett starkt varumärke, ett tydligt koncept - och kollegor som vill framåt tillsammans.
Vill du bli en del av ett vinnande lag och ta nästa steg i din säljkarriär?
Då är det dags. Sök nu - vi intervjuar löpande!
Mio är en av Sveriges ledande möbel- och inredningskedjor. Vårt syfte är att hjälpa alla att skapa sitt drömhem - från första bostaden och genom hela livet. Med inspiration, kunskap och ett starkt sortiment vill vi möblera och inreda Sverige. Mio är en integrerad kedja som kännetecknas av stolthet, affärsmässighet och passion som vi beskriver med värdeorden laget, affärsmässighet, passion och kunskap. I över 60 år har Mio utvecklats och växt tillsammans med våra kunder. Vår resa framåt leds av en tydlig vision: att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem.
Starka band för livet 2025
Mio är stolt huvudpartner till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. För att vi kan vara med och förändra framtiden. Tillsammans mot cancer. Ersättning
Lön enligt handels kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/244". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mio AB
(org.nr 556084-0190) Arbetsplats
Mio Nacka Jobbnummer
9540730