2026-04-22
Vi på Biltrean i Norrtälje behöver bli fler och söker nu en driven och utåtriktad säljare! Det här är tjänsten för dig som motiveras av att knyta nya kontakter, göra affärer och skapa långsiktiga relationer med kunder. Hos oss får du arbeta med ett av världens största varumärken i ett familjärt och öppet företag som värnar om våra anställdas trivsel, utveckling och idéer. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
Som säljare hos oss får du en varierande och utåtriktad roll. Ditt huvudsakliga fokus kommer att vara försäljning av nya bilar till privatpersoner, men du kommer även att jobba med begagnade bilar. Du arbetar i vår bilhall med hela försäljningsprocessen och är delaktig i allt från första kundmöte till leverans av bil. En del av rollen innebär uppsökande arbete, såsom att hitta och kontakta potentiella kunder samt att delta på event för att stärka vårt varumärke. Rollen innefattar även administrativa uppgifter såsom att fota bilar och skriva annonstexter.
Du ingår i ett team på fyra personer - ett prestigelöst gäng med god stämning. Vi är måna om att hjälpas åt och drivs av att nå mål, både individuellt och gemensamt. Både teamet och företaget i stort uppmuntrar innovation och nya tillvägagångssätt, vilket ger dig stort utrymme att påverka hur vi ska arbeta framåt.
Vi är övertygade om att vara tillgänglig gentemot kunderna är avgörande för ett gott resultat, att du är flexibel med arbetstider emellanåt är därför en förutsättning för att rollen ska passa dig.
Vem vi söker
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är driven och engagerad och som motiveras av att nå mål och skapa resultat. Du har lätt för att bygga långsiktiga relationer, är duktig på att skapa förtroende och räds inte att testa nya tillvägagångssätt för att knyta kontakter. Då vi är ett tajt gäng med nära samarbete ser vi att du är en prestigelös lagspelare som bidrar med energi, glädje och positiv stämning till teamet.
Du har en naturlig känsla för försäljning och har du tidigare arbetat med uppsökande och/eller relationsskapande försäljning är det meriterande. Du har goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift. B-körkort är ett krav. För att lyckas i rollen är det viktigt med lokal kännedom, därför ser vi även att du har anknytning till Norrtälje kommun.
Vårt erbjudande
Hos oss får du arbeta i ett tryggt, varmt och öppet familjeföretag som värnar om våra anställda och teamkänslan. Vi jobbar mycket med personalevent och strävar alltid efter en god arbetsmiljö med bra sammanhållning. Du blir snabbt en i gänget av positiva medarbetare som tar hand om varandra. Vi är innovativa, lyhörda för varandras idéer och provar gärna nya arbetssätt. Som anställd erbjuds du även andra förmåner såsom friskvårdsbidrag och ett fördelaktigt bilägande.
Annat viktigt att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning tillämpas. Tillsättning snarast enligt överenskommelse.
Du är placerad på anläggningen i Norrtälje.
Vi har öppet måndag-lördag och du arbetar utifrån ett rullande schema där helgtjänstgöring förekommer varannan helg.
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Jobbet.se, Matilda Festin på 072-0503217.Så ansöker du
För att trivas och lyckas i rollen är det viktigt att du har rätt drivkraft och motivation. I din ansökan vill vi därför att du beskriver varför du söker just denna tjänst hos oss och vad du tror att du kan tillföra.
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsgivaren - Biltrean
Biltrean är ett familjeägt företag i tredje generationen och har varit Toyota-återförsäljare sedan 1973. Under 2024 förvärvades Börje Johansson Bilservice AB, som precis som Biltrean är ett 50-årigt familjeföretag och återförsäljare av Toyota.
Biltrean har idag tre fullservicelokaler belägna i Uppsala, Norrtälje och Åkersberga. I våra lokaler finns den senaste tekniken och aktuella utbildningar för att assistera våra kunder i allt från bilköp till service och skadehantering.
Vi är totalt cirka 140 anställda på Biltrean.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
