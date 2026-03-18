2026-03-18
Är du en driven och relationsskapande säljare med intresse för kök och vitvaror? Trivs du i en roll där du får kombinera rådgivning, design och affär? Låter detta som något för dig - ansök redan idag!
Elon söker nu en Kökssäljare till Elon i Norrtälje som vill vara med och utveckla försäljningen inom kök, vitvaror och TV. I rollen får du arbeta nära kunder genom hela affären från första möte till färdig lösning i ett familjärt team med stark laganda.
Tjänsten är på heltid med arbetstider enligt butikens öppettider. Helgarbete kan förekomma.
Kökssäljare, Norrtälje
Dina ansvarsområden:
Rita, planera och sälja kökslösningar utifrån kundens behov.
Arbeta med försäljning av vitvaror och relaterade produkter.
Boka och genomföra kundmöten, både i butik och ute hos kund.
Arbeta i ritprogrammet Winner.
Driva hela säljprocessen - från första kontakt till avslut
Planera ditt eget arbete och följa upp affärer
Arbeta med både privatkunder (B2C) och företagskunder (B2B)
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning eller serviceyrke.
Har god datorvana, gärna i Excel, och ett administrativt sinne.
Har ett starkt kundfokus och trivs i dialog med kunder.
Har B-körkort.
Talar och skriver svenska obehindrat
Som person är du:
Noggrann och strukturerad.
Driven och självgående.
Relationsskapande och serviceinriktad.
En lagspelare som bidrar till teamets framgång.
Vi erbjuder dig:
En trygg arbetsplats med familjär känsla och låg personalomsättning.
Ett starkt varumärke och stöd från en etablerad organisation.
Verksamhetsnära chefer och korta beslutsvägar.
Ett sammansvetsat team.
Utbildningar och mässor inom koncernen.
Sociala aktiviteter som sommar- och julaktiviteter.
Fast lön + provision.
Låter detta som rätt möjlighet för dig?Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar Elon med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare Oscar Thiele, oscar.thiele@jobway.se
/ 073 581 18 04. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag.Om företaget:Elon är Nordens största butikskedja inom hemelektronik och vitvaror, med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island samt över 400 butiker i Sverige. Kedjan består av fria fackhandlare och erbjuder personlig service, installation och bortforsling av gamla produkter. Fokus ligger på produkter för hemmet som förenklar vardagen, och kunder kan handla både i butik och online med hemleverans eller upphämtning. Så ansöker du
