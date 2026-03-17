Säljare
Jobbet.se Sverige AB / Butikssäljarjobb / Österåker Visa alla butikssäljarjobb i Österåker
2026-03-17
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbet.se Sverige AB i Österåker
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Vi på Biltrean i Åkersberga behöver utöka försäljningsteamet och söker nu en driven och relationsskapande person med lokal anknytning och erfarenhet av försäljning, som vill bli en viktig del av vår resa framåt. Hos oss får du arbeta med ett av världens största varumärken i ett familjärt och öppet företag som värnar om våra anställdas trivsel, utveckling och idéer. Kom och bli en av oss!Publiceringsdatum2026-03-17Om tjänsten
I rollen arbetar du med försäljning av nya och begagnade bilar till privatpersoner. Dina arbetsdagar är väldigt varierande och du arbetar i vår bilhall med hela försäljningsprocessen - från första kundmöte till leverans av bil. Det ingår även proaktivt och uppsökande arbete, uppföljning efter avslutad affär, deltagande på event för att stärka vårt varumärke samt administrativa uppgifter såsom att fota och skriva annonstexter. Vi uppmuntrar innovation och nya tillvägagångssätt vilket ger dig stort utrymme att påverka hur vi ska arbeta framåt.
Vi är övertygade om att vara tillgänglig gentemot kunderna är avgörande för ett gott resultat, att du är flexibel med arbetstider emellanåt är därför en förutsättning för att rollen ska passa dig.
Du ingår i ett team på sex personer - ett sammansvetsat och glatt gäng som verkligen har kul på jobbet. Vi lägger stor vikt vid gott samarbete och drivs av att nå mål, både individuellt och gemensamt.Profil
Vi söker dig med några års erfarenhet av försäljning. Har du tidigare arbetat med uppsökande och/eller relationsskapande försäljning är det meriterande, likaså om du har arbetat inom bilbranschen. Du har goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift. B-körkort är ett krav. För att lyckas i rollen är det viktigt med lokal kännedom, därför är det ett krav att du har anknytning till Åkersberga med omnejd.
Som person är du engagerad, driven och motiveras av att nå mål och skapa goda resultat. Samtidigt är du duktig på att bygga relationer och skapa förtroende, både med kunder och kollegor. Du har lätt för att knyta kontakter och är en prestigelös lagspelare som bidrar med energi, glädje och positiv stämning till teamet. Din ansvarskänsla och noggrannhet gör att du håller en god struktur i ditt arbete.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i ett tryggt, varmt och öppet familjeföretag som värnar om våra anställda och teamkänslan. Vi jobbar mycket med personalevent och strävar alltid efter en god arbetsmiljö med bra sammanhållning. Du blir snabbt en i gänget av positiva medarbetare som tar hand om varandra. Vi är innovativa, lyhörda för varandras idéer och provar gärna nya arbetssätt. Som anställd erbjuds du även andra förmåner såsom friskvårdsbidrag och ett fördelaktigt bilägande.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning tillämpas. Tillsättning snarast enligt överenskommelse.
Placering är anläggningen i Åkersberga.
Arbetstider är i grunden måndag-fredag 9-18. Det ingår även helgtjänstgöring varannan helg 11-15. Andra arbetstider kan förekomma.
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Jobbet.se, Matilda Festin på 072-0503217.Så ansöker du
För att trivas och lyckas i rollen är det viktigt att du har rätt drivkraft och motivation. I din ansökan vill vi därför att du beskriver varför du söker just denna tjänst hos oss och vad du tror att du kan tillföra.
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Erfarenhet av försäljning
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Lokal anknytning till Åkersberga med omnejd
Meriterande
Erfarenhet av uppsökande försäljning
Erfarenhet av relationsskapande försäljning
Branscherfarenhet
Om arbetsgivaren - Biltrean
Biltrean är ett familjeägt företag i tredje generationen och har varit Toyota-återförsäljare sedan 1973. Under 2024 förvärvades Börje Johansson Bilservice AB, som precis som Biltrean är ett 50-årigt familjeföretag och återförsäljare av Toyota.
Biltrean har idag tre fullservicelokaler belägna i Uppsala, Norrtälje och Åkersberga. I våra lokaler finns den senaste tekniken och aktuella utbildningar för att assistera våra kunder i allt från bilköp till service och skadehantering.
Vi är totalt cirka 140 anställda på Biltrean. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Arbetsplats
Biltrean Jobbnummer
9802159