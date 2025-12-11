Säljare
Grepit AB / Säljarjobb / Luleå Visa alla säljarjobb i Luleå
2025-12-11
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grepit AB i Luleå
Företag: Zpark Energy Systems Plats: Luleå Omfattning: Heltid
Vill du vara med och driva elektrifieringen framåt? Zpark söker en innesäljare som brinner för affärer, relationer och teknik. Du blir en viktig del av vårt säljteam och arbetar nära installatörer, elkonsulter och inköpscentraler för att skapa fler affärer, vinna upphandlingar och stärka Zparks marknadsnärvaro.
I rollen kommer du att:
Sälja Zparks produkter och tjänster inom laddsystem och energisystem.
Arbeta med upphandlingar och inköpscentraler för att identifiera och vinna affärsmöjligheter som matchar Zparks produkt- och tjänsteerbjudande.
Säkerställa att Zparks produkter och tjänster uppfyller rätt ramavtal och upphandlingskrav.
Skapa och underhålla relationer med elkonsulter och andra tekniska beslutsfattare för att få Zparks lösningar föreskrivna i nybyggnadsprojekt.
Läsa ritningar och elunderlag för att kunna projektera och offerera rätt produkter och tjänster.
Identifiera nya affärsmöjligheter och arbeta aktivt med merförsäljning.
Delta i platsbesök och kundmöten för att skapa nya kontakter och samarbeten.
Genomföra marknadsundersökningar för att följa trender och stärka vår konkurrenskraft.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från IT-, el-, installations- eller energibranschen.
Är tekniskt kunnig och samtidigt har säljarens driv och fingertoppskänsla.
Är en relationsbyggare som skapar förtroende och långsiktiga samarbeten.
Är målinriktad, strukturerad och trivs med att arbeta självständigt.
Är kommunikativ och trygg i att hålla presentationer och utbildningar.
Talar och skriver svenska och engelska; finska är meriterande.
Har B-körkort.
Vi erbjuder:
En roll i ett snabbväxande bolag i framkant av den gröna omställningen.
En modern arbetsplats i Luleå, med stark laganda och nära samarbete mellan marknad, sälj, teknik och produktion. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grepit AB
(org.nr 556986-5115) Arbetsplats
Tech Invest North Kontakt
Anna Costalonga anna.costalonga@grepit.se +46739867959 Jobbnummer
9638561