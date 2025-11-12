säljare
Dina arbetsuppgifter
Är du en relationsbyggare som verkligen drivs av att göra affärer? Gillar du att bygga långsiktiga relationer och älskar du att vara ute på fältet och träffa kunderna? Då kan du vara den drivna säljare vi söker till vårt Örebro-kontor!
Du blir en nyckelperson i Örebroteamet som idag består av fyra personer. Du kliver in i en spännande och expansiv fas med stor möjlighet att påverka och bidra till teamets framgång. Rollen innebär att arbeta i ett av branschens mest engagerade team och sälja världsledande premiumprodukter inom digital infrastruktur.
Din huvuduppgift är att proaktivt bygga affärer genom personliga kundmöten och att fungera som en affärsdrivande representant för Alcadon. Du är en relationsbyggande säljprofil som trivs med att träffa kunder. Du blir Alcadons primära kontakt i mötet med både kund och marknad, med fokus på att driva tillväxt och långsiktiga samarbeten.
Vi söker dig som vill bidra till att utveckla framgångsrik försäljning av de system och tjänster som möjliggör och driver digitaliseringen av vårt samhälle! Som vår strategiska utesäljare har du det yttersta ansvaret för att maximera säljresultaten i din region.
Alcadon är ett expansivt företag som sätter värde på sina medarbetare och erbjuder en hög attraktionskraft i helheten. I denna utvecklande roll inom en spännande bransch erbjuds du en marknadsmässig lön kompletterad med individuellt bonusprogram. För att säkerställa din fortsatta säljframgång och spetskompetens satsar vi på regelbundna vidareutbildningar.
Är du vår nästa stjärnsäljare? Bli en del av ett expansivt bolag där din insats verkligen räknas. Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Rekryteringen sker via Randstad. Frågor? Kontakta Hanna Wide på hanna.wide@randstad.se
För anställning hos Alcadon krävs en godkänd bakgrundskontroll.
Ansvarsområden
Identifiera, etablera och utveckla tillräcklig efterfrågan och ett utökat behov på marknaden bland både befintliga och nya kunder.
Genomföra fysiska, digitala och telefonmöten enligt uppsatta mål, med fokus på behovsanalys, presentation av sortiment och generering av merförsäljning.
Ansvara för upprättandet och underhållet av kundplaner med definierade mål och aktiviteter för dina största och viktigaste kunder.
Driva kalkylering, framtagning och noggrann uppföljning av utestående offerter och order (i de fall detta inte hanteras av innesäljsavdelningen).
Fånga upp marknadens generella behov och trender för att förse Alcadon med viktig information om konkurrenter, produkter och priser.
Hantera avtalsfrågor och delta i förhandlingar kring ramavtal och projekt i enlighet med företagets policy.
Hantera och sköta den dagliga planeringen och arbetet i CRM-systemet enligt bolagets mål och instruktioner.Kvalifikationer
Några års erfarenhet av aktiv B2B-försäljning och väldokumenterade goda resultat.
Tekniskt intresse och en god förståelse för att hantera våra komplexa lösningar.
Flytande i svenska, i tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Vana att arbeta systematiskt och använda CRM-system som ett verktyg för planering och uppföljning.
Gymnasial utbildning.
B-körkort.
Det är även meriterande om du har:
Försäljningsvana inom ett närliggande teknikområde.
Erfarenhet av försäljning inom bygg- och entreprenadsektorn.
Vi söker dig som är en utåtriktad och självgående relationsbyggare med en stor portion energi. Du är en utpräglad tävlingsmänniska som är proaktiv och drivs av att skapa affärer genom personliga möten. Att arbeta strukturerat och med stort eget driv är naturligt för dig.Om företaget
Alcadon AB
Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande svensk leverantör av produkter för data- och telekommunikation i Norden. Alcadon erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa produkter och komponenter från ledande varumärken samt egna varumärken såsom ECS,
European Cabling Systems och DC - Line. Styrkan i Alcadons affärskoncept ligger i omfattande kompetens och erfarenhet från nätverkslösningar och den tekniska utvecklingen inom området, i kombination med ett stort fokus på kvalitet och service. Detta gör det möjligt för Alcadon att erbjuda välfungerande helhetslösningar för nätverksinfrastruktur till en bred kundbas av nätverksinstallatörer, byggföretag, systemintegratörer och nätägare.
Alcadon finns idag representerade med kontor och dotterbolag i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt Norge, Danmark, Tyskland, Belgien, Nederländerna och Storbritannien. Antalet anställda inom Alcadon är idag drygt 185 personer.
