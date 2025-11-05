Säljare
Home Call Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-11-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Home Call Sweden AB i Stockholm
, Norrköping
, Sotenäs
eller i hela Sverige
Arbetsplatsen som för tredje året i rad har utsetts till Telenors bästa mobilsäljare och bästa ledare, söker nu nya säljare till teamet!
Home Call söker säljare som vill utvecklas och skapa framgång tillsammans med oss!
Vill du vara en del av ett växande och framgångsrikt team, där du får möjlighet att bygga en långsiktig karriär inom försäljning? Hos oss får du inte bara chansen att jobba med stora varumärken, utan också verktygen och stödet för att lyckas. Vi söker dig som är driven, målmedveten och brinner för att utvecklas.
Vad vi erbjuder,
Generös provision. Du får betalt för ditt resultat!
Omfattande utbildning och daglig coaching. Vi ger dig de bästa förutsättningarna att lyckas.
Stora karriärmöjligheter. Vi tror på intern utveckling och erbjuder konkreta vägar för att växa.
Ett energiskt team. Bli en del av en positiv och drivande arbetsmiljö!
Vi söker dig som,
Är en kommunikativ person och talar flytande svenska, både muntligt och skriftligt.
Är målinriktad och har en vilja att nå resultat.
Vill utvecklas och bygga en framgångsrik karriär inom försäljning.
Har möjlighet att arbeta heltid, måndag till fredag.
Har ingen erfarenhet av försäljning? Inga problem! Vi tror på din potential och ger dig all utbildning du behöver för att lyckas.
Om HomeCall Sweden HomeCall grundades 2017 och har snabbt etablerat sig som en ledande aktör inom försäljning och kundservice. Vi erbjuder en dynamisk och entreprenörsdriven arbetsmiljö där vi värdesätter våra medarbetare och deras utveckling. Hos oss får du möjlighet att jobba med stora varumärken och bidra till att skapa framgång både för företaget och för dig själv.
Jobbtyp: Heltid, Tillsvidare. Lön: 30 000,00 - 70 000,00 SEK per månad. Schema: Kontorstider, Måndag till fredag. Förmåner:
Bonus
Provisionslön
Företagsevent
Professionell utveckling
OBS. Jobbet är baserat i Stockholm. Bor du här eller har möjlighet att flytta? Då är du varmt välkommen att ansöka!
#Main Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Home Call Sweden AB
(org.nr 556876-8450), https://www.homecall.se/ Arbetsplats
Home Call Kontakt
Yasmine yasmine@homecall.se Jobbnummer
9590874