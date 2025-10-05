Säljare
Hirely AB / Säljarjobb / Umeå Visa alla säljarjobb i Umeå
2025-10-05
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Umeå
, Vännäs
, Vindeln
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Vi söker face-to-face-fundraisers till vårt team i Umeå!
Vill du tjäna bra samtidigt som du gör ett meningsfullt arbete? Kom med och gör säljarbete för en god sak - vi samlar in medel till välkända välgörenhetsorganisationer. Hos oss får du också uppleva det bästa med frihet i arbetet - du väljer själv dina arbetstider och kan direkt påverka din inkomst.
Rollen i korthet:
Målet är att värva nya månadsgivare till vår välgörenhetspartner.
Door-to-door och face-to-face-insamling: aktivt ta kontakt med människor enligt plan. Vi arbetar även inomhus vid fasta stand.
Utomhus- och inomhusarbete på olika platser.
Vad vi erbjuder:
En internationell och mångsidig arbetsmiljö
Möjlighet att representera våra välkända uppdragsgivare
Flexibla arbetstider: arbetspass finns alla veckans dagar mellan kl. 11.00-21.00, inklusive helger. Passens längd är 6-7 timmar och anpassas efter dina önskemål. Din tillgänglighet mellan kl. 16.00-20.00 är särskilt viktig.
Utveckla säljkunnande med stöd av en personlig fundraising-coach.
Försäljningsarbete för välkända välgörenhetsorganisationer - ditt arbete har global påverkan.
Vi söker dig som:
Har flytande kommunikationsförmåga på svenska , engelska är ett stort plus
Har arbetstillstånd och är bosatt i Sverige
Har god social förmåga och situationsmedvetenhet
Har dokumenterad erfarenhet av försäljning eller fundraising - det är en stor fördel, men inte ett måste. Hos oss kan du utveckla dina färdigheter ytterligare och ta nästa steg i din karriär.
Har ett entreprenöriellt tankesätt och drivs av egen motivation att utvecklas
Kan arbeta minst tre dagar i veckan, gärna fem.
Detta är din chans!
Hör av dig så berättar vi mer - vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se Arbetsplats
LiveRing Jobbnummer
9540793