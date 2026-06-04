Snickare - montör - sanerare
Avfuktningsteknik Sverige AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2026-06-04
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Vi söker dig som är en händig person, gärna erfarenhet som snickare montör, sanerare, ventilationstekniker, jobbat med isolering, mekaniskt ventilerade golv,
Erfarenhet av ovan är meriterande.
VI FÖRUTSÄTTER ATT DU BOR I STOCKHOLMS OMRÅDET OCH UPPFYLLER VÅRA KRAV SOM STÅR I ANNONSEN.
Du ska ska trivas att jobba med olika typer av installationer och åtgärder.
Arbetet varierar med allt ifrån att spruta lösullsisolering i en vind till att lägga marktäckning i en krypgrund , montering av avfuktare och ventilation, sanering, installera av mekaniskt ventilerade golv och lägga tex parkett.
Mycket meriterande att om du är van med snickarjobb/bygg och ventilation, sanering etc.
Upptagningsområde är i första hand Stockholms området men vi verkar i hela mälardalen.
Arbetstiden är är normalt mellan 7-16
KRAV: Flytande svenska, körkort B, ostraffad och får ej förekomma i utredningar, händig, pålitlig och inte är rädd för fysiskt arbete,
Vi erbjuder
• Heltidsjobb
• varierande arbetsdagar
• jobba i ett framgångsrikt välrenommerat och strakt växande företag med god ekonomi
Du kommer att jobba i härligt bra team med en skön stämning i ett mycket välrenommerat företag . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: janne@avfuktningsteknik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avfuktningsteknik Sverige AB
(org.nr 559275-4567)
Domnarvsgatan 31 (visa karta
)
163 53 SPÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9947122