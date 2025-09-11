säljare
Kmsg & Co AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-09-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kmsg & Co AB i Göteborg
Gillar du att träffa nya människor och bygga relationer? Då kan du vara den vi letar efter! Vi söker en säljare som vill hjälpa oss att hitta nya kunder och ta hand om dem på bästa sätt.
Vad du kommer göra:
Skapa kontakt med nya kunder.
Presentera våra tjänster på ett tydligt och trevligt sätt.
Bygga långsiktiga relationer.
Lyssna på kundernas behov och hitta lösningar.
Vi tror att du:
Är social, energisk och gillar att prata med människor.
Har lätt för att skapa förtroende.
Talar flytande svenska.
Är lyhörd och positiv.
Vi erbjuder:
Möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med oss.
En chans att vara med och bidra till vår fortsatta resa framåt.
Om du känner det är passar dig.
Kontakta oss gärna! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: admin@kmsg.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kmsg & Co AB
(org.nr 556704-5413)
Lilla Bomman 2 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Kmsg & Co AB Jobbnummer
9504952